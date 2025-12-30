30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

नया साल, नया कंटेंट, OTT पर इस हफ्ते Stranger Things फिनाले सहित ये सीरीज दे रही है दस्तक

OTT Releases This Week: नया साल नई उम्मीदों के साथ शुरू हुआ है और OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी मनोरंजन का नया सफर शुरू हो गया है। इस हफ्ते खासकर Stranger Things का फिनाले दर्शकों के दिलों को उत्साह और रोमांच से भर रहा है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 30, 2025

OTT Releases This Week

OTT Releases This Week (सोर्स: x)

OTT Releases This Week: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और नए साल के जश्न के अवसर पर 31 दिसंबर, 2025 और 1 जनवरी, 2026 दोनों दिन फैंस के लिए एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज लेकर आ रहे हैं। इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सीरीज के ग्रैंड फिनाले से लेकर रीजनल थ्रिलर तक, सब कुछ मौजूद है जो आपको स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। अगर आप अपनी न्यू ईयर पार्टी के रूटीन में बिंज-वॉचिंग को शामिल करने का सोच रहे हैं, तो यहां कुछ लेटेस्ट रिलीज हैं जो आपको अपनी लिस्ट में जरूर रखना चाहिए।

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 फिनाले (Stranger Things Season 5’ Finale)
कहां देखें- नेटफ्लिक्स

स्ट्रेंजर थिंग्स के सारे सीजन बहुत ही मजेदार रहे है और अब आखिरी बार 'अपसाइड डाउन' के अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, जिस महा-मुकाबले का फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे, वो अब खत्म होने वाला है। बता दें, अनजान डायमेंशन के डेमन और इलेवन, साथ ही हॉकिन किड्स गैंग के बीच आखिरी आमना-सामना देखने को मिलेगा। 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2' के 3 एपिसोड क्रिसमस पर रिलीज होने के बाद अब इसकी फ्रैंचाइजी का लास्ट चैप्टर 1 जनवरी, 2026 को दर्शकों के लिए सुबह 6:30 बजे IST पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा।

एको (EKO)
कहां देखें- नेटफ्लिक्स

'एको' दिनजीत अय्याथन के डायरेक्शन में बनी एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। इसमें संदीप प्रदीप, विनीत, नारायण, बीनू पप्पू और बियाना मोमिन जैसे बड़े स्टार्स से सजी इस थ्रिलर को इसकी इंटेंसिटी और मजेदार कहानी के लिए काफी तारीफें मिली है। थिएटर में दर्शकों को बांधे रखने वाली ये फिल्म 31 दिसंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर ओटीटी डेब्यू करेगी और खास बात ये है कि ओटीटी रिलीज में फिल्म का एक तेलुगु वर्शन जारी किया जाएगा।

मोगली 2025 (Mowgli 2025) -
कहां देखें- ETV Win

अगर तेलुगु फिल्म की बात करें तो, 'मोगली 2025' एक और ओटीटी रिलीज है जो नए साल पर आपका मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये रीजनल रोमांटिक एक्शन ड्रामा रोशन कार्तिक कनकला, साक्षी म्हाडोलकर और बंदी सरोज कुमार जैसे कलाकारों से सजी है। ये तेलुगु फिल्म डायरेक्टर संदीप राज की पहली थिएटर फीचर थी। 13 दिसंबर, 2025 को थिएटर में रिलीज होने के बाद, ये फिल्म 1 जनवरी, 2026 को ETV Win OTT पर डेब्यू करेगी।

धुरंधर (Dhurandhar)
कहां देखें- नेटफ्लिक्स

इन दिनों थिएटर में सिर्फ एक ही फिल्म का दबदबा बना हुआ है और वो है आदित्य धर द्वारा निर्देशित मल्टी-स्टारर फिल्म 'धुरंधर' है। बता दें, कि ये 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है।

तो इस हफ्ते, OTT पर एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

30 Dec 2025 10:24 am

Published on:

30 Dec 2025 10:04 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / नया साल, नया कंटेंट, OTT पर इस हफ्ते Stranger Things फिनाले सहित ये सीरीज दे रही है दस्तक

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

हूबहू आमिर खान… फेमस कॉमेडियन को देख लोग हुए कंफ्यूज्ड, सामने आया वीडियो

Sunil Grover
OTT

कॉमेडी और देशभक्ति का लगेगा तड़का…, जनवरी में OTT पर गर्दा उड़ाने आ रही हैं ये फिल्में

DDPD2 and 120 Bahadur OTT Release Date
मनोरंजन

‘दोषियों को फांसी दो, ये राक्षस हैं’, बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ हुई हैवानियत पर मुनव्वर फारूकी ने किया रिएक्ट

Munawar Faruqui
OTT

वीकेंड प्लान रेडी है क्या, दिसंबर के आखिरी हफ्ते OTT पर रिलीज होगी ये ट्विस्ट वाले वेब सीरीज, तो जाएं तैयार

वीकेंड प्लान रेडी है क्या, दिसंबर के आखिरी हफ्ते OTT पर रिलीज होगी ये ट्विस्ट वाले वेब सीरीज, तो जाएं तैयार
OTT

9 करोड़ का इंजेक्शन… बच्चे की मदद के लिए एल्विश यादव ने फैंस से मांगी मदद, मुनव्वर फारूकी ने NGO स्कैम का किया खुलासा

Elvish Yadav-Munawar Faruqui Controversy
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.