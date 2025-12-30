नया साल, नया कंटेंट, OTT पर इस हफ्ते Stranger Things फिनाले सहित ये सीरीज दे रही है दस्तक

OTT Releases This Week (सोर्स: x)
OTT Releases This Week: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और नए साल के जश्न के अवसर पर 31 दिसंबर, 2025 और 1 जनवरी, 2026 दोनों दिन फैंस के लिए एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज लेकर आ रहे हैं। इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सीरीज के ग्रैंड फिनाले से लेकर रीजनल थ्रिलर तक, सब कुछ मौजूद है जो आपको स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। अगर आप अपनी न्यू ईयर पार्टी के रूटीन में बिंज-वॉचिंग को शामिल करने का सोच रहे हैं, तो यहां कुछ लेटेस्ट रिलीज हैं जो आपको अपनी लिस्ट में जरूर रखना चाहिए।
स्ट्रेंजर थिंग्स के सारे सीजन बहुत ही मजेदार रहे है और अब आखिरी बार 'अपसाइड डाउन' के अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, जिस महा-मुकाबले का फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे, वो अब खत्म होने वाला है। बता दें, अनजान डायमेंशन के डेमन और इलेवन, साथ ही हॉकिन किड्स गैंग के बीच आखिरी आमना-सामना देखने को मिलेगा। 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2' के 3 एपिसोड क्रिसमस पर रिलीज होने के बाद अब इसकी फ्रैंचाइजी का लास्ट चैप्टर 1 जनवरी, 2026 को दर्शकों के लिए सुबह 6:30 बजे IST पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा।
'एको' दिनजीत अय्याथन के डायरेक्शन में बनी एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। इसमें संदीप प्रदीप, विनीत, नारायण, बीनू पप्पू और बियाना मोमिन जैसे बड़े स्टार्स से सजी इस थ्रिलर को इसकी इंटेंसिटी और मजेदार कहानी के लिए काफी तारीफें मिली है। थिएटर में दर्शकों को बांधे रखने वाली ये फिल्म 31 दिसंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर ओटीटी डेब्यू करेगी और खास बात ये है कि ओटीटी रिलीज में फिल्म का एक तेलुगु वर्शन जारी किया जाएगा।
अगर तेलुगु फिल्म की बात करें तो, 'मोगली 2025' एक और ओटीटी रिलीज है जो नए साल पर आपका मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये रीजनल रोमांटिक एक्शन ड्रामा रोशन कार्तिक कनकला, साक्षी म्हाडोलकर और बंदी सरोज कुमार जैसे कलाकारों से सजी है। ये तेलुगु फिल्म डायरेक्टर संदीप राज की पहली थिएटर फीचर थी। 13 दिसंबर, 2025 को थिएटर में रिलीज होने के बाद, ये फिल्म 1 जनवरी, 2026 को ETV Win OTT पर डेब्यू करेगी।
धुरंधर (Dhurandhar)
कहां देखें- नेटफ्लिक्स
इन दिनों थिएटर में सिर्फ एक ही फिल्म का दबदबा बना हुआ है और वो है आदित्य धर द्वारा निर्देशित मल्टी-स्टारर फिल्म 'धुरंधर' है। बता दें, कि ये 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है।
तो इस हफ्ते, OTT पर एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज है।
