नया साल, नया कंटेंट, OTT पर इस हफ्ते Stranger Things फिनाले सहित ये सीरीज दे रही है दस्तक

स्ट्रेंजर थिंग्स के सारे सीजन बहुत ही मजेदार रहे है और अब आखिरी बार 'अपसाइड डाउन' के अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, जिस महा-मुकाबले का फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे, वो अब खत्म होने वाला है। बता दें, अनजान डायमेंशन के डेमन और इलेवन, साथ ही हॉकिन किड्स गैंग के बीच आखिरी आमना-सामना देखने को मिलेगा। 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2' के 3 एपिसोड क्रिसमस पर रिलीज होने के बाद अब इसकी फ्रैंचाइजी का लास्ट चैप्टर 1 जनवरी, 2026 को दर्शकों के लिए सुबह 6:30 बजे IST पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा।