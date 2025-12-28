28 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

खींची शर्ट और हुए बेकाबू, रूको रूको…OTT रिलीज प्रमोशन में हर्षवर्धन राणे के साथ हुई बदतमीजी

Harshvardhan Rane Video: फिल्म के ओटीटी रिलीज प्रमोशन के दौरान हर्षवर्धन राणे के साथ मुंबई में फैंस हुए बेकाबू । इस घटना ने एक बार फिर सेलेब्रिटी सुरक्षा और फैंस के बिहेवियर पर सवाल खड़े कर दिए।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 28, 2025

खींची शर्ट और हुए बेकाबू, रूको रूको...OTT रिलीज प्रमोशन में हर्षवर्धन राणे के साथ हुई बदतमीजी

हर्षवर्धन राणे (सोर्स: X )

Harshvardhan Rane Video: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा अभिनीत फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार रही है। फिल्म को हर्षवर्धन और सोनम ने पूरे समर्पण के साथ प्रमोट किया। थिएट्रिकल रिलीज के दौरान दोनों कलाकारों ने अलग-अलग शहरों का दौरा कर फिल्म का प्रचार किया। अब ये फिल्म 26 दिसंबर, शुक्रवार से ZEE5 पर स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है।

ओटीटी रिलीज के प्रमोशन में बेकाबू हुई भीड़

फिल्म की ओटीटी रिलीज को प्रमोट करने के लिए हर्षवर्धन राणे मुंबई के बांद्रा स्थित बैंडस्टैंड पहुंचे, जहां स्थिति अचानक बेकाबू हो गई। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर विरल भयानी के जरिए शेयर किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शनिवार को जैसे ही हर्षवर्धन अपनी कार से बाहर निकले और फैंस से मिलने आगे बढ़े, वहां मौजूद भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया।

इस दौरान कुछ फैंस उनकी शर्ट खींचने लगे और बेकाबू होते हुए, चिल्लाने लगे रूको रूको सर, ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है' और अब इस पर कमेंट्स आने शुरू हो गए है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'अरे खा जाओगे सब उसको क्या?' तो दूसरे ने कहा, 'अब बॉलीवुड बदल गया है। एक्टर्स खुद मिलने जा रहे हैं।' गनीमत रही कि भीड़ उग्र नहीं हुई और एक्टर ने भी सिचुएशन को अच्छे से संभाला और वो सकुशल बाहर निकल आए।

हर्षवर्धन के साथ पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

ये पहली बार नहीं है जब हर्षवर्धन राणे के साथ ऐसा हुआ हो। इससे पहले अक्टूबर में 'एक दीवाने की दीवानियत' के प्रमोशन के दौरान जयपुर और लखनऊ में भी जरूरत से ज्यादा उत्साहित फैंस ने उन्हें भीड़ में खींच लिया था। हालांकि, अभिनेता ने संयम बनाए रखा और पूरे हालात को बेहद शालीनता के साथ संभाला।

बता दें, हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब फैंस का जोश बदसलूकी और धक्का-मुक्की में बदल गया। अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश करती नजर आईं, जबकि भीड़ उनके चारों ओर सिमटती चली गई।

फिल्मों की मजबूत लाइन-अप

वर्कफ्रंट की बात करें तो, हर्षवर्धन राणे के लिए साल 2025 बेहद दमदार रहा है। इस साल उनकी फिल्म ‘सनम तेरी कसम’ की री-रिलीज ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद ‘एक दीवाने की दीवानियत’ सुपरहिट साबित हुई। अब अभिनेता के पास ‘सिला’, ‘कुन फया कुन’ और ‘फोर्स 3’ जैसी दिलचस्प फिल्मों की मजबूत लाइन-अप मौजूद है।

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

28 Dec 2025 01:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / खींची शर्ट और हुए बेकाबू, रूको रूको…OTT रिलीज प्रमोशन में हर्षवर्धन राणे के साथ हुई बदतमीजी

