बॉलीवुड

Day 1 Box Office Collection: ‘एक दीवाने की दीवानियत’ पर ‘थामा’ का धमाका, जानें कौन पड़ा किस पर भारी

Thamma vs Ek Deewane Ki Deewaniyat Day 1 BOC: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस में दस्तक दी। तो वहीं, दूसरी ओर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' भी रिलीज हुई, तो आइए जानें कौन पड़ा किस पर भारी …

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 22, 2025

'एक दीवाने की दीवानियत' पर 'थामा' का धमाका, जानें कौन पड़ा किस पर भारी

Thama Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat (सोर्स: X)

Thamma vs Ek Deewane Ki Deewaniyat Day 1 BOC: आयुष्मान खुराना की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' दोनों फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस में रिलीज हो गई हैं। दोनों ही फिल्मों की एंट्री धमाकेदार रही, लेकिन पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आयुष्मान खुराना की 'थामा' ने हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' को पीछे छोड़ दिया है।

बता दें कि 21 अक्टूबर को आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस में दस्तक दी। तो वहीं, दूसरी ओर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' भी रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों को लेकर फैंस में काफी क्रेज देखा जा रहा है।

हॉरर-कॉमेडी और रोमांस

इसके साथ ही आयुष्मान खुराना की 'थामा' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जो पहले से ही सफल फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। दर्शक इस फिल्म का काफी समय से इंतजार कर रहे थे। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन 24 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है।

हर्षवर्धन राणे, 'सनम तेरी कसम' की री-रिलीज के बाद से ही फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ऐसे में उनकी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने भी दस्तक देते ही फैंस का दिल जीत लिया है। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे में 8.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। बता दें कि 'थामा' की कम्पैयर में ये आंकड़ा भले ही कम हो, लेकिन फिल्म लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो रही है।

दरअसल, पहले दिन की कमाई के बाद आयुष्मान खुराना की 'थामा' ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की टॉप 5 फिल्मों में 4 नंबर पर आ गई है। तो वहीं, 'एक दीवाने की दीवानियत' को मिल रहे प्यार को देखकर ये कहा जा सकता है कि फिल्म आने वाले दिनों में अच्छी कमाई करने की उम्मीद है।

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

22 Oct 2025 09:12 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Day 1 Box Office Collection: ‘एक दीवाने की दीवानियत’ पर ‘थामा’ का धमाका, जानें कौन पड़ा किस पर भारी

