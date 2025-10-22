Day 1 Box Office Collection: ‘एक दीवाने की दीवानियत’ पर ‘थामा’ का धमाका, जानें कौन पड़ा किस पर भारी

हर्षवर्धन राणे, 'सनम तेरी कसम' की री-रिलीज के बाद से ही फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ऐसे में उनकी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने भी दस्तक देते ही फैंस का दिल जीत लिया है। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे में 8.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। बता दें कि 'थामा' की कम्पैयर में ये आंकड़ा भले ही कम हो, लेकिन फिल्म लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो रही है।