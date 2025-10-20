Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन के सामने आया दूसरा अमिताभ बच्चन, किए ऐसे सवाल की हैरान रह गए फैंस

Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन के सामने एक दूसरा अमिताभ बच्चन आने की खबर ने सभी फैंस को हैरान कर दिया है। ये घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, जहां लोग बिना समझे सोचने लगे कि क्या ये सच में नया अमिताभ बच्चन है या फिर किसी फिल्मी किरदार...

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 20, 2025

अमिताभ बच्चन के सामने आया दूसरा अमिताभ बच्चन, किए ऐसे सवाल की हैरान रह गए फैंस

अमिताभ बच्चन (सोर्स: X)

Amitabh Bachchan: कॉमेडियन और एक्टर कृष्णा अभिषेक बहुत जल्द रियलिटी शो 'KBC 17' में दिखाई देंगे। दरअसल, सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक आज (सोमवार) को 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के दिवाली स्पेशल एपिसोड में नजर आएंगे। सोनी टीवी ने अपने इंस्टाग्राम पर इसके कई प्रोमो जारी किए हैं, जिनमें से लेटेस्ट प्रोमो में सुनील ग्रोवर सुपरस्टार और शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने उन्हीं की मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं।

केबीसी के स्टेज पर एंट्री

बता दें कि प्रोमो में सुनील ग्रोवर अमिताभ बच्चन के लुक में केबीसी के स्टेज पर एंट्री करते हैं। उन्हें देखकर खुद अमिताभ बच्चन भी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो खुद से बात कर रहे हैं। इसके बाद सुनील ग्रोवर अमिताभ बच्चन से मजेदार सवाल पूछते हुए दिखते हैं, जिसे सुनकर बिग-बी अपनी हंसी नहीं रोक पाते।

तो वहीं, आगे सुनील ग्रोवर कृष्णा अभिषेक के साथ अपने रियल लुक में स्टेज पर दिखते हैं, जिस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं, 'शो तो होता रहेगा, आप बस ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहें।' प्रोमो को देखकर लग रहा है कि ये एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है।

बॉलीवुड के महानायक

इससे पहले कृष्णा अभिषेक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ मंच साझा करने के अनुभव को अपना सौभाग्य बताया। कृष्णा ने लिखा, 'वो इंसान जिसने हम सबको प्रेरित किया है, वो कहते हैं न कि आदमी देखकर सीखता है और हम आपसे ही सब कुछ सीख रहे हैं। हमें आप लोगों के साथ मंच साझा करने का सौभाग्य मिला। अमिताभ बच्चन सर के साथ इस एपिसोड की शूटिंग में बहुत आनंद आया। इस सप्ताह इसे जरूर देखें। सुनील ग्रोवर पाजी, आपको भी प्यार, आपके साथ बहुत आनंद आया।'

ये ध्यान देने लायक है कि सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कपिल शर्मा के साथ दिखाई देते हैं, जहां उनके अलग-अलग अवतार देखने को मिलते हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अमिताभ बच्चन के सामने आया दूसरा अमिताभ बच्चन, किए ऐसे सवाल की हैरान रह गए फैंस

