अमिताभ बच्चन के सामने आया दूसरा अमिताभ बच्चन, किए ऐसे सवाल की हैरान रह गए फैंस

इससे पहले कृष्णा अभिषेक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ मंच साझा करने के अनुभव को अपना सौभाग्य बताया। कृष्णा ने लिखा, 'वो इंसान जिसने हम सबको प्रेरित किया है, वो कहते हैं न कि आदमी देखकर सीखता है और हम आपसे ही सब कुछ सीख रहे हैं। हमें आप लोगों के साथ मंच साझा करने का सौभाग्य मिला। अमिताभ बच्चन सर के साथ इस एपिसोड की शूटिंग में बहुत आनंद आया। इस सप्ताह इसे जरूर देखें। सुनील ग्रोवर पाजी, आपको भी प्यार, आपके साथ बहुत आनंद आया।'