बॉलीवुड

Diljit Dosanjh का नया गाना फसा विवादों के बीच, मानुषी का नाम भी आया सुर्खियों में

Diljit Dosanjh: हाल ही में रिलीज हुए दिलजीत दोसांझ के नए गाने ने लोगों के बीच काफी चर्चा और विवाद खड़े कर दिए हैं। इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 20, 2025

Diljit Dosanjh का नया गाना फसा विवादों के बीच, मानुषी का नाम भी आया सुर्खियों में

Diljit Dosanjh (सोर्स: X)

Diljit Dosanjh: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अपना नया गाना 'Kufar' रिलीज किया है। ये गाना उनकी एल्बम 'ऑरा' का है, जिसे 14 अक्टूबर को रिलीज किया गया। इस गाने में एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर का एक कैमियो है, लेकिन इस गाने में मानुषी के कुछ सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी काफी विवादित आलोचना हो रही है।

Diljit Dosanjh का नया गाना फसा विवादों के बीच

बता दें कि वीडियो में मानुषी कुछ बैकग्राउंड डांसर्स के साथ योगा करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन फैंस का मानना है कि वो योगा को सेक्सुअलाइज कर रही हैं और इसीलिए इस सीन को नापसंद किया जा रहा है। मानुषी ने योगा करते हुए गुलाबी लेस वाला जंपसूट और फेदर वाले बूट पहने हुए हैं। वीडियो में वो कई योगासन कर रही हैं, जिनमें लेग रेज और एक पैर पर खड़े होकर उठने का आसन भी शामिल है।

मानुषी का नाम भी आया सुर्खियों में

बता दें कि रेडिट पर इस सीन के वायरल होते ही यूजर्स ने दिलजीत दोसांझ और मानुषी को इस सीन के लिए काफी ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कमेंट किया, 'ये शायद अब तक देखे गए सबसे घटिया म्यूजिक वीडियोज में से एक है।' तो दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये बहुत बुरा है और बिल्कुल गैर-जरूरी भी है। योगा क्लासेज कुछ औरतों के लिए ही सुरक्षित जगहों में से एक हैं और उनको भी सेक्सुअलाइज कर रहे हैं।' तो साथ ही अन्य यूजर ने कहा, 'आजकल कोरियोग्राफर कौन सा नशा कर रहे हैं?'

बता दें कि फैंस ने निराशा जाहिर करते हुए ये भी सवाल उठाया है कि ऐसी कोरियोग्राफी फाइनल कट में कैसे पहुंच गई। फिलहाल इस पूरे मामले पर दिलजीत दोसांझ और मानुषी छिल्लर की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

