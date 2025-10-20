Diljit Dosanjh का नया गाना फसा विवादों के बीच, मानुषी का नाम भी आया सुर्खियों में

बता दें कि रेडिट पर इस सीन के वायरल होते ही यूजर्स ने दिलजीत दोसांझ और मानुषी को इस सीन के लिए काफी ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कमेंट किया, 'ये शायद अब तक देखे गए सबसे घटिया म्यूजिक वीडियोज में से एक है।' तो दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये बहुत बुरा है और बिल्कुल गैर-जरूरी भी है। योगा क्लासेज कुछ औरतों के लिए ही सुरक्षित जगहों में से एक हैं और उनको भी सेक्सुअलाइज कर रहे हैं।' तो साथ ही अन्य यूजर ने कहा, 'आजकल कोरियोग्राफर कौन सा नशा कर रहे हैं?'