दिलजीत दोसांझ ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दी खुशखबरी, KBC में जीती रकम देंगे मदद के लिए

बता दें कि दिलजीत ने हाल ही में अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बातचीत की। इतना हीं नहीं, जब एक यूजर ने KBC के अनुभव के बारे में पूछा, तो दिलजीत ने कहा, 'ये पंजाब में आई बाढ़ के लिए है।' इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिलजीत KBC में जीती हुई धनराशि को पंजाब के बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए दान करेंगे।