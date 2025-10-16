Patrika LogoSwitch to English

दिलजीत दोसांझ ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दी खुशखबरी, KBC में जीती रकम देंगे मदद के लिए

Diljit Dosanjh On KBC : दिलजीत दोसांझ एक फेमस पंजाबी अभिनेता, गायक और फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने कई हिट पंजाबी फिल्मों और गानों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है। अब वो जल्द ही टीवी शो KBC में नजर आने वाले है...

less than 1 minute read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 16, 2025

दिलजीत दोसांझ ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दी खुशखबरी, KBC में जीती रकम देंगे मदद के लिए

दिलजीत दोसांझ (सोर्स: X)

Diljit Dosanjh On KBC : फेमस पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ जल्द ही अमिताभ बच्चन के शो KBC 17 में नजर आने वाले हैं। दिलजीत ने इस एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है। हालांकि, इसके स्ट्रीम की डेट अभी तक सामने नहीं आई है।

KBC में जीती रकम देंगे मदद के लिए

बता दें कि दिलजीत ने हाल ही में अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बातचीत की। इतना हीं नहीं, जब एक यूजर ने KBC के अनुभव के बारे में पूछा, तो दिलजीत ने कहा, 'ये पंजाब में आई बाढ़ के लिए है।' इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिलजीत KBC में जीती हुई धनराशि को पंजाब के बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए दान करेंगे।

हालांकि, KBC पर जीती गई रकम के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। दरअसल, कुछ दिन पहले दिलजीत ने खुद एक वीडियो शेयर कर बताया था कि उन्होंने KBC 17 की शूटिंग शुरू कर दी है। दिलजीत पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने पहले भी पंजाब के लोगों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की थी।

दिलजीत दोसांझ ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दी खुशखबरी

खबरों के मुताबिक, दिलजीत ने गुरदासपुर और अमृतसर के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों को गोद लिया है और वहां भोजन, पानी, दवाइयां और लंबे समय तक पुनर्वास सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। साथ ही दिलजीत दोसांझ का KBC में आना और जीती हुई रकम को बाढ़ पीड़ितों को दान करना एक सराहनीय कदम है। उनके फैंस को इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है।

