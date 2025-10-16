दिलजीत दोसांझ ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दी खुशखबरी, KBC में जीती रकम देंगे मदद के लिए

दिलजीत दोसांझ (सोर्स: X)
Diljit Dosanjh On KBC : फेमस पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ जल्द ही अमिताभ बच्चन के शो KBC 17 में नजर आने वाले हैं। दिलजीत ने इस एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है। हालांकि, इसके स्ट्रीम की डेट अभी तक सामने नहीं आई है।
बता दें कि दिलजीत ने हाल ही में अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बातचीत की। इतना हीं नहीं, जब एक यूजर ने KBC के अनुभव के बारे में पूछा, तो दिलजीत ने कहा, 'ये पंजाब में आई बाढ़ के लिए है।' इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिलजीत KBC में जीती हुई धनराशि को पंजाब के बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए दान करेंगे।
हालांकि, KBC पर जीती गई रकम के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। दरअसल, कुछ दिन पहले दिलजीत ने खुद एक वीडियो शेयर कर बताया था कि उन्होंने KBC 17 की शूटिंग शुरू कर दी है। दिलजीत पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने पहले भी पंजाब के लोगों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की थी।
खबरों के मुताबिक, दिलजीत ने गुरदासपुर और अमृतसर के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों को गोद लिया है और वहां भोजन, पानी, दवाइयां और लंबे समय तक पुनर्वास सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। साथ ही दिलजीत दोसांझ का KBC में आना और जीती हुई रकम को बाढ़ पीड़ितों को दान करना एक सराहनीय कदम है। उनके फैंस को इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है।
