फेमस टीवी एक्टर के घर नए साल पर पसरा मातम, इस करीबी का हुआ निधन

अर्जुन बिजलानी के ससुर का निधन
Tv Actor Arjun Bijlani: टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी के लिए नए साल की पहली तारीख ही बेहद खराब साबित हुई। नए साल का जश्न मनाने दुबई गए अर्जुन और उनकी पत्नी नेहा स्वामी को अपनी छुट्टियां बीच में ही छोड़कर आनन-फानन में मुंबई वापस लौटना पड़ा। अर्जुन के ससुर, राकेश चंद्र स्वामी ने 73 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर से सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। हर कोई अपने फेवरेट एक्टर को सांत्वना दे रहा है।
पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, यह पूरी घटना बेहद अचानक और चौंकाने वाली थी। सोमवार शाम को राकेश चंद्र स्वामी बिल्कुल ठीक थे और रात का खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया। उन्हें तुरंत मुंबई के बेलेव्यू अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। जिसे देखते हुए उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था।
परिवार के एक सदस्य ने बताया, "यह हम सबके लिए एक गहरा सदमा है। नेहा और अर्जुन दुबई की फ्लाइट पकड़ने से पहले उनसे मिले थे, तब वे पूरी तरह स्वस्थ थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में ऐसा कुछ हो जाएगा। पूरा परिवार अभी भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है।"
अर्जुन और नेहा को जैसे ही ससुर की गंभीर हालत की खबर मिली, वह दोनों मंगलवार को ही दुबई से मुंबई पहुंच गए और तब से लगातार अस्पताल में ही मौजूद थे। अर्जुन के पिता का निधन काफी साल पहले हो गया था, इसलिए वह अपने ससुर के बेहद करीब थे और उन्हें अपने पिता की तरह ही मानते थे।
पिछले फादर्स डे पर नेहा ने अपने पिता के लिए एक दिल छू लेने वाली पोस्ट शेयर की थी, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने लिखा था, "मेरे डैडी, मैंने हमेशा इस बात की तारीफ की है कि आपने कैसे हमारे परिवार को संभाला और हमें प्यार दिया। मुझे हमेशा उम्मीद थी कि अर्जुन आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी ताकत, आपका धैर्य। एक पिता का प्यार ही परिवार की नींव होता है।"
