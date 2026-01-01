फेमस टीवी एक्टर के घर नए साल पर पसरा मातम, इस करीबी का हुआ निधन

Tv Actor Arjun Bijlani: टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी के लिए नए साल की पहली तारीख ही बेहद खराब साबित हुई। नए साल का जश्न मनाने दुबई गए अर्जुन और उनकी पत्नी नेहा स्वामी को अपनी छुट्टियां बीच में ही छोड़कर आनन-फानन में मुंबई वापस लौटना पड़ा। अर्जुन के ससुर, राकेश चंद्र स्वामी ने 73 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर से सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। हर कोई अपने फेवरेट एक्टर को सांत्वना दे रहा है।