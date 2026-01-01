1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

फेमस टीवी एक्टर के घर नए साल पर पसरा मातम, इस करीबी का हुआ निधन

Tv Actor Arjun Bijlani: जहां पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, वहीं फेमस एक्टर अर्जुन बिजलानी के घर मातम छा गया है। उनके ससुर का निधन हो गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 01, 2026

Arjun Bijlani Father In Law Rakesh Chandra Swami Passed Away suddenly at 73

अर्जुन बिजलानी के ससुर का निधन

Tv Actor Arjun Bijlani: टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी के लिए नए साल की पहली तारीख ही बेहद खराब साबित हुई। नए साल का जश्न मनाने दुबई गए अर्जुन और उनकी पत्नी नेहा स्वामी को अपनी छुट्टियां बीच में ही छोड़कर आनन-फानन में मुंबई वापस लौटना पड़ा। अर्जुन के ससुर, राकेश चंद्र स्वामी ने 73 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर से सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। हर कोई अपने फेवरेट एक्टर को सांत्वना दे रहा है।

अर्जुन बिजलानी के ससुर का हुआ निधन (Arjun Bijlani Father In Law Passed Away)

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, यह पूरी घटना बेहद अचानक और चौंकाने वाली थी। सोमवार शाम को राकेश चंद्र स्वामी बिल्कुल ठीक थे और रात का खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया। उन्हें तुरंत मुंबई के बेलेव्यू अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। जिसे देखते हुए उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था।

परिवार के एक सदस्य ने बताया, "यह हम सबके लिए एक गहरा सदमा है। नेहा और अर्जुन दुबई की फ्लाइट पकड़ने से पहले उनसे मिले थे, तब वे पूरी तरह स्वस्थ थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में ऐसा कुछ हो जाएगा। पूरा परिवार अभी भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है।"

अर्जुन के लिए पिता समान थे ससुर (Arjun Bijlani Father In Law Rakesh Chandra Swami Death)

अर्जुन और नेहा को जैसे ही ससुर की गंभीर हालत की खबर मिली, वह दोनों मंगलवार को ही दुबई से मुंबई पहुंच गए और तब से लगातार अस्पताल में ही मौजूद थे। अर्जुन के पिता का निधन काफी साल पहले हो गया था, इसलिए वह अपने ससुर के बेहद करीब थे और उन्हें अपने पिता की तरह ही मानते थे।

नेहा का वो भावुक पोस्ट

पिछले फादर्स डे पर नेहा ने अपने पिता के लिए एक दिल छू लेने वाली पोस्ट शेयर की थी, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने लिखा था, "मेरे डैडी, मैंने हमेशा इस बात की तारीफ की है कि आपने कैसे हमारे परिवार को संभाला और हमें प्यार दिया। मुझे हमेशा उम्मीद थी कि अर्जुन आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी ताकत, आपका धैर्य। एक पिता का प्यार ही परिवार की नींव होता है।"

ये भी पढ़ें

IB मंत्रालय के घेरे में आई ‘धुरंधर’, 27 दिन बाद इन 2 सीन पर चली कैंची, नए वर्जन में होगी रिलीज
बॉलीवुड
Ranveer Singh Dhurandhar re-release after 2 scene cut by ministry of information and broadcasting

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

TV News

Updated on:

01 Jan 2026 04:10 pm

Published on:

01 Jan 2026 04:08 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / फेमस टीवी एक्टर के घर नए साल पर पसरा मातम, इस करीबी का हुआ निधन

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अभिषेक मल्हान नहीं है बॉयफ्रेंड… एक्ट्रेस जिया शंकर ने मिस्ट्री मैन के साथ शेयर की रोमांटिक फोटो

Jiah Shankar
TV न्यूज

फायरिंग के बाद कपिल शर्मा ने खोला इस देश में नया कैफे, वीडियो आया सामने

Comedian Kapil Sharma has launched his new venture Dubai on December 31 2025 after Khalistan group firing
TV न्यूज

Tanya Mittal से ज्यादा Hi-Tech है अशनूर कौर का घर! फ्रीज और चिमनी देख उड़े लोगों के होश

Ashnoor Kaur Luxury House Tour Video people watch said ye to tanya mittal se amir nikli
TV न्यूज

दूसरे बच्चे के बाद भारती सिंह ने शेयर किया इमोशनल वीडियो, रोते हुए बोलीं- ये मेरे साथ क्या…

Bharti Singh
TV न्यूज

1978 में किससे मिले थे अमिताभ बच्चन फिल्म सेट पर… आज है भारत का टॉप बिजनेसमैन

Kumar Mangalam Birla On KBC Set
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.