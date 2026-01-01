IB मंत्रालय के घेरे में आई ‘धुरंधर’, 27 दिन बाद इन 2 सीन पर चली कैंची, नए वर्जन में होगी रिलीज

IB Ministry Action On Dhurandhar Film: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर रिलीज के 27वें दिन भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट से लोग बेहद प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था उसी समय एक बुरी खबर आई है। फिल्म पर IB मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लिया है। इसके 2 सीन्स पर कट लगवा दिए हैं। जैसे ही ये खबर आई कोई हैरान रह गया। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किन सीन्स पर कैंची चली है।