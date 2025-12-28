4 साल से घर में बैठे थे, अब ऐसा बर्ताव…अक्षय खन्ना को लेकर मेकर्स का टूटा ‘सब्र का बांध’

अक्षय के फिल्म छोड़ने की एक वजह 'विग' भी बताई जा रही है। इस पर कुमार मंगत ने खुलासा किया कि अक्षय फिल्म में विग पहनना चाहते थे, लेकिन कहानी के हिसाब से यह मुमकिन नहीं था। उन्होंने बताया कि 'दृश्यम 3' की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां 'दृश्यम 2' खत्म हुई थी। ऐसे में चार घंटे के अंदर किसी किरदार के बाल अचानक कैसे बढ़ सकते हैं? डायरेक्टर अभिषेक पाठक इस पर बातचीत करने को तैयार थे, लेकिन अक्षय ने चर्चा के लिए हाथ ही नहीं बढ़ाया।