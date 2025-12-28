4 साल से घर में बैठे थे, अब ऐसा बर्ताव…अक्षय खन्ना को लेकर मेकर्स का टूटा ‘सब्र का बांध’

दृश्यम 3 के मेकर्स के नए खुलासे
Akshaye Khanna Drishyam 3: बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त कामयाबी का लुत्फ उठा रहे हैं। फिल्म में उनके 'रहमान डकैत' के किरदार की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन इस सफलता के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि अक्षय खन्ना और 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक कुमार मंगत पाठक के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि मामला अब कानूनी नोटिस तक पहुंच गया है।
हाल ही में यह चर्चा थी कि अक्षय खन्ना ने 21 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस और विग पहनने की जिद की वजह से 'दृश्यम 3' छोड़ दी है। अब प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने 'ई-टाइम्स' से बातचीत में इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और अक्षय पर गुस्सा जाहिर करते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।
कुमार मंगत ने बताया, "अक्षय ने 'धुरंधर' की सफलता का अंदाजा पहले ही लगा लिया था और उसी हिसाब से अपनी फीस 'दृश्यम 3' के लिए तय करवाई थी, जिसे मेकर्स ने मान भी लिया था। एग्रीमेंट साइन हो चुका था, कॉस्ट्यूम फाइनल हो गए थे और उन्हें पेमेंट भी कर दिया गया था। लेकिन 16 दिसंबर को शूटिंग शुरू होने से ठीक 12 दिन पहले अक्षय का एक मैसेज आया कि वह फिल्म नहीं करेंगे।"
प्रोड्यूसर इस बात से सबसे ज्यादा आहत हैं कि अक्षय ने प्रोफेशनल तरीका नहीं अपनाया। उन्होंने कहा, "जब अक्षय का मन करता है, वह गायब हो जाते हैं। मैंने उन्हें फोन करने और मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम एक-दूसरे को 15 साल से जानते हैं, कम से कम इज्जत से बाहर आओ और बात करो। यह पूरी तरह से अनप्रोफेशनल और अनैतिक बर्ताव है।"
अक्षय के फिल्म छोड़ने की एक वजह 'विग' भी बताई जा रही है। इस पर कुमार मंगत ने खुलासा किया कि अक्षय फिल्म में विग पहनना चाहते थे, लेकिन कहानी के हिसाब से यह मुमकिन नहीं था। उन्होंने बताया कि 'दृश्यम 3' की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां 'दृश्यम 2' खत्म हुई थी। ऐसे में चार घंटे के अंदर किसी किरदार के बाल अचानक कैसे बढ़ सकते हैं? डायरेक्टर अभिषेक पाठक इस पर बातचीत करने को तैयार थे, लेकिन अक्षय ने चर्चा के लिए हाथ ही नहीं बढ़ाया।
कुमार मंगत ने अक्षय के खिलाफ कानूनी कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि अक्षय के आखिरी वक्त पर हाथ खींच लेने की वजह से उन्हें स्क्रिप्ट में बड़े बदलाव करने पड़े और जयदीप अहलावत के लिए नया किरदार लिखना पड़ा, जिसमें 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का ज्यादा खर्च आया।
गुस्से में कुमार मंगत ने यहां तक कह दिया, "दृश्यम और सेक्शन 375 से पहले अक्षय चार साल तक घर पर खाली बैठे थे। जब आपकी फिल्म चल जाती है, तो क्या आप ऐसे बर्ताव करते हैं? मैं इस इंडस्ट्री में 40 साल से हूं, सफलता-असफलता आती-जाती रहती है, लेकिन ऐसा व्यवहार बर्दाश्त के बाहर है।"
