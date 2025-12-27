27 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

कानूनी कार्रवाई करेंगे… अक्षय खन्ना बहुत ‘टॉक्सिक’ है; ‘दृश्यम 3’ के निर्माता का फूटा गुस्सा, सामने आई वजह

Akshaye Khanna Drishyam 3 Legal Notice: अक्षय खन्ना के फिल्म ‘दृश्यम 3’ छोड़ने के बाद निर्माता कुमार मंगत पाठक ने एक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 27, 2025

Akshaye Khanna

फोटो में अक्षय खन्ना (इमेज सोर्स: IMDb)

Akshaye Khanna Drishyam 3 Controversy: 'धुरंधर' फिल्म की अपार सफलता का सिलसिला अभी भी जारी है। फिल्म में अक्षय खन्ना के दमदार अभिनय की खूब सराहना हो रही है। इसी बीच, बीते कुछ दिनों से अक्षय खन्ना 'धुरंधर' से ज्यादा अपनी अगली फिल्म ‘दृश्यम 3’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं।

पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्षय खन्ना ने ‘दृश्यम 3’ से खुद को अलग कर लिया है। इसके बाद यह जानकारी सामने आई कि अभिनेता जयदीप अहलावत इस फिल्म (दृश्यम 3) का हिस्सा बन गए हैं। हालांकि, इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। अब फिल्म के निर्माता कुमार मंगत पाठक ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि एडवांस राशि लेने और एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी।

एग्रीमेंट और विग को लेकर विवाद

एंटरटेनमेंट पोर्टल ‘हंगामा’ से बातचीत में निर्माता कुमार मंगत पाठक ने इस पूरे मामले पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, “हमने अक्षय खन्ना के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। उनकी फीस भी उनकी ओर से कई बार बातचीत के बाद तय हुई थी। उन्होंने यह शर्त रखी कि वह फिल्म में ‘विग’ पहनना चाहते हैं। लेकिन निर्देशक अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाया कि यह व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि ‘दृश्यम 3’ एक सीक्वल है और इससे कंटिन्युटी की समस्या पैदा होगी। अक्षय यह बात समझ गए और इस मांग को छोड़ने के लिए राजी भी हो गए थे।”

उन्होंने आगे बताया, “हालांकि, उनके आसपास मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि ‘विग’ पहनने से वह ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे। इसके बाद उन्होंने दोबारा यही मांग रखी। अभिषेक इस पर उनसे चर्चा करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी अक्षय ने हमें बताया कि वह अब फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते।”

सेट पर अक्षय खन्ना की ‘टॉक्सिक’

कुमार मंगत पाठक ने अक्षय खन्ना के व्यवहार को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा, “उनका गैर-पेशेवर रवैया कोई नई बात नहीं है। एक समय था जब अक्षय के पास कोई काम नहीं था। उसी दौरान मैंने उनके साथ ‘सेक्शन 375’ (2019) बनाई थी। तब भी कई लोगों ने हमें उनके साथ काम न करने की सलाह दी थी, क्योंकि सेट पर उनका व्यवहार ठीक नहीं था। उनकी एनर्जी बिल्कुल ‘टॉक्सिक’ होती है।”

उन्होंने आगे कहा, “सेक्शन 375 से उन्हें पहचान मिली। इसके बाद मैंने उन्हें ‘दृश्यम 2’ (2022) में साइन किया। ‘दृश्यम 2’ के बाद ही उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। उससे पहले वह 3-4 साल तक घर पर ही बैठे थे।”

जयदीप अहलावत की फिल्म में एंट्री

कुमार मंगत पाठक ने साफ शब्दों में कहा, “‘दृश्यम’ एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह फिल्म में हैं या नहीं। अब उनकी जगह जयदीप अहलावत को लिया गया है। भगवान की कृपा से हमें अक्षय से बेहतर अभिनेता मिला है और सबसे अहम बात यह है कि हमें उनसे बेहतर इंसान भी मिला है। मैंने जयदीप के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक ‘आक्रोश’ (2010) को प्रोड्यूस किया था।”

लीगल नोटिस भेजा गया

अक्षय खन्ना के इस रवैये को लेकर कुमार मंगत पाठक ने कानूनी कार्रवाई की भी बात कही है। उन्होंने कहा, “उनके व्यवहार की वजह से मुझे आर्थिक नुकसान हुआ है। मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं उन्हें पहले ही लीगल नोटिस भेज चुका हूं, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है।”

‘दृश्यम 3’ के बारे में

बता दें ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी मूल रूप से मलयालम क्राइम थ्रिलर ‘दृश्यम’ का हिंदी रीमेक है, जिसके हिंदी राइट्स पैनोरमा स्टूडियोज के कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के पास हैं। मलयालम संस्करण के साथ-साथ हिंदी में भी इस फ्रेंचाइजी को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

‘दृश्यम 3’, इस सीरीज की तीसरी फिल्म है और जिन फिल्मों के सीक्वल बनते हैं, उनमें दर्शकों के लिए ‘दृश्यम’ सबसे ज्यादा बहुप्रतीक्षित फ्रेंचाइजी में से एक रही है। 'दृश्यम 3' में अजय देवगन एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदार विजय सालगांवकर के रूप में नजर आएंगे, जबकि तब्बू आईजी मीरा देशमुख का किरदार निभाएंगी।

माना जा रहा है कि ‘दृश्यम 3’ अगले साल 2026 में गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। साल 2015 में रिलीज हुई ‘दृश्यम’ और साल 2022 में आई ‘दृश्यम 2’ ने दर्शकों को भरपूर थ्रिल और एंटरटेनमेंट दिया, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया। यही वजह है कि दर्शकों और मेकर्स दोनों को ही ‘दृश्यम 3’ का बेसब्री से इंतजार है।

