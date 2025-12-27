कानूनी कार्रवाई करेंगे… अक्षय खन्ना बहुत ‘टॉक्सिक’ है; ‘दृश्यम 3’ के निर्माता का फूटा गुस्सा, सामने आई वजह

एंटरटेनमेंट पोर्टल ‘हंगामा’ से बातचीत में निर्माता कुमार मंगत पाठक ने इस पूरे मामले पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, “हमने अक्षय खन्ना के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। उनकी फीस भी उनकी ओर से कई बार बातचीत के बाद तय हुई थी। उन्होंने यह शर्त रखी कि वह फिल्म में ‘विग’ पहनना चाहते हैं। लेकिन निर्देशक अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाया कि यह व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि ‘दृश्यम 3’ एक सीक्वल है और इससे कंटिन्युटी की समस्या पैदा होगी। अक्षय यह बात समझ गए और इस मांग को छोड़ने के लिए राजी भी हो गए थे।”