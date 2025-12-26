सलमान को इस फिल्म ने रातों-रात बना दिया सुपरस्टार, 90% लोग नहीं जानते ये बात

बता दें सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में हुआ। उनके पिता सलीम खान फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने स्क्रिप्ट राइटर हैं, इसलिए बचपन से ही सलमान का माहौल फिल्मों वाला रहा। उन्होंने 1988 में ‘बीवी हो तो ऐसी’ से एक्टिंग की शुरुआत की, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1989 की सुपरहिट फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से। इस फिल्म ने सलमान को सचमुच रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद तो उनकी हिट फिल्मों की लाइन लग गई और सलमान हर दिल में बस गए। अपने करियर में सलमान ने कई और भी बेहतरीन फिल्में की। इनमें ‘बजरंगी भाईजान’, ‘टाइगर जिंदा है’, ‘तेरे नाम’, ‘वीर’, ‘हम साथ साथ हैं’, ‘जय हो’, ‘वांटेड’, ‘प्रेम रतन धन पायो’, ‘भारत’ जैसी फिल्मों में भी सलमान को स्टारडम तक पहुंचाया।