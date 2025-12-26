सलमान को इस फिल्म ने रातों-रात बना दिया सुपरस्टार, 90% लोग नहीं जानते ये बात

सलमान खान (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Salman Khan 60th Birthday: सलमान खान की जिंदगी में एक ऐसी फिल्म भी रही, जिसने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे आज भी 90% लोग नहीं जानते। एक्टर की 60वें जन्मदिन की तैयारियां जोरों-शोरों पर है।
जी हां, 27 दिसंबर 2025 को सलमान अपना 60वां बर्थडे पनवेल फार्महाउस में प्राइवेट सेलिब्रेशन के साथ मनाएंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है उनका वो सफर, जिसमें एक फिल्म ने उनकी किस्मत ऐसे बदली कि पूरा देश उनका दीवाना हो गया। कौन सी थी वो फिल्म? कैसे एक रात में बदल गई सलमान खान की पहचान? चलिए सबकुछ जानते हैं।
बता दें सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में हुआ। उनके पिता सलीम खान फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने स्क्रिप्ट राइटर हैं, इसलिए बचपन से ही सलमान का माहौल फिल्मों वाला रहा। उन्होंने 1988 में ‘बीवी हो तो ऐसी’ से एक्टिंग की शुरुआत की, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1989 की सुपरहिट फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से। इस फिल्म ने सलमान को सचमुच रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद तो उनकी हिट फिल्मों की लाइन लग गई और सलमान हर दिल में बस गए। अपने करियर में सलमान ने कई और भी बेहतरीन फिल्में की। इनमें ‘बजरंगी भाईजान’, ‘टाइगर जिंदा है’, ‘तेरे नाम’, ‘वीर’, ‘हम साथ साथ हैं’, ‘जय हो’, ‘वांटेड’, ‘प्रेम रतन धन पायो’, ‘भारत’ जैसी फिल्मों में भी सलमान को स्टारडम तक पहुंचाया।
सलमान सिर्फ अच्छे एक्टर ही नहीं, बल्कि सफल प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने अपनी कंपनी Salman Khan Films शुरू की, जिसके तहत ‘वांटेड’, ‘भारत’, ‘सुल्तान’ जैसी कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया और उन्हें बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली।
सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी ने कई नए कलाकारों को बॉलीवुड में मौका देकर उनकी जिंदगी बदल दी। पर्दे पर स्टार होने के साथ-साथ वह छोटे पर्दे पर भी खूब चमके। ‘बिग बॉस’ के कई सीजन उन्होंने होस्ट किए और उनका मजाकिया अंदाज, फैंस से सीधी बातचीत और अनोखा ह्यूमर लोगों के दिलों में बस गया। उनकी होस्टिंग भी उतनी ही हिट साबित हुई, जितने उनके फिल्मी डायलॉग। मेहनत और लगन की वजह से सलमान ने अपने करियर में कई बड़े अवॉर्ड्स भी जीते। इनमें फिल्मफेयर, आईफा, यहां तक कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी। सलमान अब बहुत जल्द अपनी अपकमिंग फिल्म ‘Battle of Galwan’ में नजर आने वाले हैं, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
