26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सलमान को इस फिल्म ने रातों-रात बना दिया सुपरस्टार, 90% लोग नहीं जानते ये बात

Salman Khan: सलमान खान 27 दिसंबर, 2025 को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। इस मौके पर उनके पनवेल फार्महाउस में एक प्राइवेट पार्टी भी रखी गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 26, 2025

Salman Khan

सलमान खान (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Salman Khan 60th Birthday: सलमान खान की जिंदगी में एक ऐसी फिल्म भी रही, जिसने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे आज भी 90% लोग नहीं जानते। एक्टर की 60वें जन्मदिन की तैयारियां जोरों-शोरों पर है।

जी हां, 27 दिसंबर 2025 को सलमान अपना 60वां बर्थडे पनवेल फार्महाउस में प्राइवेट सेलिब्रेशन के साथ मनाएंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है उनका वो सफर, जिसमें एक फिल्म ने उनकी किस्मत ऐसे बदली कि पूरा देश उनका दीवाना हो गया। कौन सी थी वो फिल्म? कैसे एक रात में बदल गई सलमान खान की पहचान? चलिए सबकुछ जानते हैं।

कब मिली पहचान?

बता दें सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में हुआ। उनके पिता सलीम खान फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने स्क्रिप्ट राइटर हैं, इसलिए बचपन से ही सलमान का माहौल फिल्मों वाला रहा। उन्होंने 1988 में ‘बीवी हो तो ऐसी’ से एक्टिंग की शुरुआत की, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1989 की सुपरहिट फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से। इस फिल्म ने सलमान को सचमुच रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद तो उनकी हिट फिल्मों की लाइन लग गई और सलमान हर दिल में बस गए। अपने करियर में सलमान ने कई और भी बेहतरीन फिल्में की। इनमें ‘बजरंगी भाईजान’, ‘टाइगर जिंदा है’, ‘तेरे नाम’, ‘वीर’, ‘हम साथ साथ हैं’, ‘जय हो’, ‘वांटेड’, ‘प्रेम रतन धन पायो’, ‘भारत’ जैसी फिल्मों में भी सलमान को स्टारडम तक पहुंचाया।

सलमान सिर्फ अच्छे एक्टर ही नहीं, बल्कि सफल प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने अपनी कंपनी Salman Khan Films शुरू की, जिसके तहत ‘वांटेड’, ‘भारत’, ‘सुल्तान’ जैसी कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया और उन्हें बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली।

मेहनत के दम पर कई अवार्ड्स किए हासिल

सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी ने कई नए कलाकारों को बॉलीवुड में मौका देकर उनकी जिंदगी बदल दी। पर्दे पर स्टार होने के साथ-साथ वह छोटे पर्दे पर भी खूब चमके। ‘बिग बॉस’ के कई सीजन उन्होंने होस्ट किए और उनका मजाकिया अंदाज, फैंस से सीधी बातचीत और अनोखा ह्यूमर लोगों के दिलों में बस गया। उनकी होस्टिंग भी उतनी ही हिट साबित हुई, जितने उनके फिल्मी डायलॉग। मेहनत और लगन की वजह से सलमान ने अपने करियर में कई बड़े अवॉर्ड्स भी जीते। इनमें फिल्मफेयर, आईफा, यहां तक कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी। सलमान अब बहुत जल्द अपनी अपकमिंग फिल्म ‘Battle of Galwan’ में नजर आने वाले हैं, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

सलमान खान के घर Beef बनता था… मैंने खाया है- दबंग के डायरेक्टर ने किया दावा, कहा- इसके गले में पट्टा डालूंगा
बॉलीवुड
Beef-Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

सलमान खान

Published on:

26 Dec 2025 10:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान को इस फिल्म ने रातों-रात बना दिया सुपरस्टार, 90% लोग नहीं जानते ये बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Salman Khan के 60वें बर्थडे पर इन लोगों को मिला न्योता! इस जगह होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन

Salman Khan 60th Birthday grand Celebration in farmhouse this people invite guest list
बॉलीवुड

अक्षय खन्ना ने ‘दृश्यम 3’ को किया टाटा बाय-बाय, अब फिल्म में इस एक्टर की धांसू एंट्री

Drishyam 3
बॉलीवुड

बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ… कट्टरपंथियों पर बोले एल्विश यादव, पोस्ट आई सामने

Elvish Yadav
बॉलीवुड

सिर्फ फीस नहीं, अक्षय खन्ना ने इस एक अजीब शर्त की वजह से ठुकराई ‘दृश्यम 3’

Real reason revealed Akshaye Khanna exit Drishyam 3 he do not want bald look in ajay devgn film
बॉलीवुड

बुखार से तप रहा था बदन फिर भी करना पड़ा ये काम… 38 साल बाद ‘घायल’ फिल्म की एक्ट्रेस ने खोला राज

Meenakshi Seshadri
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.