Beef को लेकर सलमान खान ने 7 साल पहले दिया था ये बयान, अब हो रहा वायरल

सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो ऐसा पहली बार है जब भाईजान किसी ऐसी फिल्म में काम कर रहे हैं जो सीधे तौर पर भारतीय सेना और सीमा पर हुए संघर्ष को पर्दे पर दिखाएगी। वॉर ड्रामा फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ साल 2020 के जून महीने की उन असली घटनाओं पर आधारित है, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई थी। इसकी शूटिंग लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर होगी और सलमान खान का लुक कैसा होगा वो भी सामने आ गया है जिसे देखकर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए हैं। इसमें सलमान खान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। दोनों की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर बनने वाली है।