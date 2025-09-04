Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Beef को लेकर सलमान खान ने 7 साल पहले दिया था ये बयान, अब हो रहा वायरल

Salman Khan Reaction On Beef: गोमांस न खाने को लेकर हाल ही में सलीम खान ने बयान दिया था, अब उसी को लेकर सलमान खान का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो गया है। इसमें उन्होंने बीफ और पोर्क को लेकर ही बात की थी।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 04, 2025

salman khan reaction viral
सलमान खान की और उनके परिवार की एक्स से ली गई तस्वीर

Salman Khan Reaction On Beef: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का परिवार अक्सर सुर्खियों में रहता है इस बार भी वह चर्चा में है। हाल ही में सलीम खान ने अपनी शादी को लेकर और गोमांस को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि मुसलमान होने के बावजूद उनके घर में बीफ नहीं बनाया जाता और न ही खाया जाता है। सलीम खान की इस बात को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया था। अब इसी बीच सलमान खान का भी एक पुराना बयान सामने आया है जो उन्होंने बीफ और पोर्क को लेकर कहा था।

सलमान खान ने बीफ और पोर्क को लेकर किया था खुलासा

सलमान खान ने साल 2018 में टीवी शो 'आप की अदालत' पहुंचे थे। इसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे कई आरोपों और अपनी खाने में पसंद और नापसंद पर खुलकर बात की थी। इस दौरान भाईजान ने खुलासा किया था कि वह दो चीजों को हाथ तक नहीं लगाते और वो हैं बीफ और पोर्क। इसके बाद एक और इंटरव्यू में सलमान खान ने बताया था कि वह बीफ और पोर्क को छूते भी नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि इसके पीछे का क्या कारण है।



पिता ने की थी इस एक्ट्रेस की निर्मम हत्या, परिवार को भी उतारा था मौत के घाट, स्विमिंग पूल में गाड़े थे शव
बॉलीवुड
Actress Laila Khan brutally Murder

सलमान खान नहीं खाते बीफ

सलमान खान ने कहा था, ”मैं सब कुछ खाता हूं, बस बीफ और पोर्क नहीं खाता।” साथ ही वह ये दोनों चीजें क्यों नहीं खाते इसका भी खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, “गाय हमारी भी माता है। मैं मानता हूं कि वो मेरी मां है, क्योंकि मेरी मां एक हिंदू हैं और मेरे पिता मुस्लिम हैं, पर मेरी दूसरी मां हेलेन क्रिश्चियन हैं। हम पूरा हिंदुस्तान हैं।” सलमान खान की इस बात से उनके फैंस बेहद खुश हुए थे। खान परिवार ने लोगों का दिलों को जीत लिया था। सलमान खान की ये बात एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

खान परिवार ने मिलकर की थी गणेश चतुर्थी पर पूजा

सलमान खान के परिवार ने हमेशा की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी पर पूजा-पाठ की और बप्पा की आरती की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। लोगों ने खान परिवार के संस्कारों और रीति-रिवाजों की प्रशंसा की थी। अब फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं।

सलमान खान जल्द आएंगे इस फिल्म में नजर

सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो ऐसा पहली बार है जब भाईजान किसी ऐसी फिल्म में काम कर रहे हैं जो सीधे तौर पर भारतीय सेना और सीमा पर हुए संघर्ष को पर्दे पर दिखाएगी। वॉर ड्रामा फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ साल 2020 के जून महीने की उन असली घटनाओं पर आधारित है, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई थी। इसकी शूटिंग लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर होगी और सलमान खान का लुक कैसा होगा वो भी सामने आ गया है जिसे देखकर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए हैं। इसमें सलमान खान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। दोनों की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर बनने वाली है।



रेप केस में अरेस्ट हुए Ashish Kapoor की एक्स गर्लफ्रेंड थी ये एक्ट्रेस, बॉयफ्रेंड को लेकर बयां किया था दर्द
TV न्यूज
Ashish Kapoor Ex Girlfriend priyal gor

04 Sept 2025

04 Sept 2025 08:32 pm

Beef को लेकर सलमान खान ने 7 साल पहले दिया था ये बयान, अब हो रहा वायरल

