रेप केस में अरेस्ट हुए Ashish Kapoor की एक्स गर्लफ्रेंड थी ये एक्ट्रेस, बॉयफ्रेंड को लेकर बयां किया था दर्द

Ashish Kapoor Arrested: टीवी के फेमस एक्टर आशीष कपूर को रेप केस में अरेस्ट किया गया है। अब इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों में हैं। आइये जानते हैं उनकी गर्लफ्रेंड जो एक टीवी एक्ट्रेस थी। ब्रेकअप के बाद उन्होंने इस रिश्ते को बेहद खराब बताया था।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 04, 2025

Ashish Kapoor Ex Girlfriend priyal gor
आशीष कपूर और प्रियल गौर की एक्स से ली गई तस्वीर

Ashish Kapoor Ex Girlfriend: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के फेमस एक्टर आशीष कपूर पर एक महिला ने रेप और जबरन संबंध बनाने का आरोप लगाया है। ऐसे में एक्टर के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है और एक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर लगे रेप केस के आरोपों की जांच की जा रही है। इसी बीच अब आशीष कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड जो खुद एक पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं उनका पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। उन्होंने आशीष संग रिश्ते का सच बताया था और कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे।

ये एक्ट्रेस थी आशीष कपूर की गर्लफ्रेंड (Ashish Kapoor Ex Girlfriend)

आशीष कपूर को लेकर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने कहा था कि वह अब कभी आशीष को डेट नहीं करेंगी। हम बात कर रहे हैं टीवी और फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस प्रियल गौर की। वह आखिरी बार सोनी टीवी के शो 'देखा एक ख्वाब' में नजर आई थीं। एक समय था जब वह और आशीष एक रिश्ते में थे, लेकिन थोड़े समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। ऐसे में प्रियल गौर ने टेलीबज से बातचीत में अपने और आशीष के रिश्ते पर खुलकर बात की थी।

प्रियल गौर ने आशीष संग रिश्ते पर की थी बात

प्रियल गौर ने कहा था, "मेरे लिए प्यार का मतलब जिंदगी है। मेरा मानना है कि प्यार एक जीवन जितना ही महत्वपूर्ण है और मैं यह भी मानती हूं कि हर रिश्ते में आपको अपने साथी को सम्मान और स्थान के साथ ही समय भी देना चाहिए। मुझे मेरे प्यार ने सबक सिखाया है और मैं काफी कुछ सीखी भी हूं।"

प्रियल गौर ने बताया था खुद को सिंगल (Ashish Kapoor Arrested Rape Case)

प्रियल गौर ने आगे कहा था, "सच कहूं तो आशीष के साथ मुझे लगता था कि मुझे थोड़ी दूरी की जरूरत है, जो हर लड़की को चाहिए होती है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हूं और मैं उन्हें अब कभी भी डेट नहीं करना चाहती। मैं सिंगल हूं और अगर आगे जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी तो उसके लिए भी तैयार हूं। बता दें, अब आशीष पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

