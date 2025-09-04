रेप केस में अरेस्ट हुए Ashish Kapoor की एक्स गर्लफ्रेंड थी ये एक्ट्रेस, बॉयफ्रेंड को लेकर बयां किया था दर्द

Ashish Kapoor Ex Girlfriend: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के फेमस एक्टर आशीष कपूर पर एक महिला ने रेप और जबरन संबंध बनाने का आरोप लगाया है। ऐसे में एक्टर के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है और एक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर लगे रेप केस के आरोपों की जांच की जा रही है। इसी बीच अब आशीष कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड जो खुद एक पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं उनका पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। उन्होंने आशीष संग रिश्ते का सच बताया था और कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे।