Ex पति की मौत के बाद 44 साल की ये फेमस एक्ट्रेस करेंगी दूसरी शादी? बेटी के लिए कही ये बड़ी बात

Shubhangi Atre On Wedding after Ex Husband Death: टीवी की फेमस एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे का निजी जिंदगी पर दर्द बाहर आया है। उन्होंने अपनी दूसरी शादी को लेकर भी बात की है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 27, 2025

Shubhangi Atre On Second Wedding after ex husband death and divorce

शुभांगी अत्रे ने की अपनी निजी जिंदगी पर बात

Shubhangi Atre: टीवी की सबसे चहेती बहुओं में से एक शुभांगी अत्रे, जिन्हें दुनिया 'अंगूरी भाभी' के नाम से जानती है, पिछले कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी में आए तूफानों का बहादुरी से सामना कर रही हैं। साल 2025 शुभांगी के लिए बेहद दर्द भरा रहा है। पहले तलाक और फिर पूर्व पति की अचानक मौत। इन सबके बीच अब शुभांगी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और दूसरी शादी को लेकर अपने मन की बात कही है। जो सुनने के लिए उनके फैंस भी बेचैन हैं।

शुभांगी अत्रे ने बेटी और पति को लेकर की बात (Shubhangi Atre On Ex Husband Death)

शुभांगी अत्रे ने हाल ही में विक्की लालवानी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आखिर क्यों वह अपने पति से अलग हुई थीं और दोनों ने तलाक लिया था। उन्होंने कहा, "यह फैसला सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी बेटी के लिए भी जरूरी था। जब आप किसी रिश्ते में अपना सब कुछ झोंक देते हैं और फिर भी चीजें सही नहीं होतीं, तो उसका गहरा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। मुझे एंग्जायटी अटैक (घबराहट) आने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरा किसी से मिलने का मन नहीं करता था।"

तनाव के बीच भी नहीं रुकने दिया काम (Shubhangi Atre Work)

शुभांगी ने आगे बताया, "मुझे इस बात का सुकून है कि पर्सनल लाइफ के तनाव के बावजूद मैंने अपने शो को कभी प्रभावित नहीं होने दिया। मैं बस काम करती रही और वही मेरी ताकत बना।" इस दौरान उनकी बेटी आशी और उनकी बहनें उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ी रहीं।

दूसरी शादी करने पर शुभांगी ने बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा, "सच कहूं तो अभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रही हूं। मेरी बहनें अक्सर कहती हैं कि मुझे दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेरी बेटी आशी पर है।"

क्या फिर से करेंगी शुभांगी शादी? (Shubhangi Atre On Second Wedding)

हालांकि, शुभांगी ने पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया है, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि वह फिलहाल किसी जल्दबाजी में नहीं हैं। वह अपनी जिंदगी के इस घाव को भरने के लिए खुद को और अपनी बेटी को पर्याप्त समय देना चाहती हैं। शुभांगी का यह सफर उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और अकेले दम पर अपनी पहचान और परिवार को संभाल रही हैं।

शुभांगी का हो चुका है तलाक (Shubhangi Atre Divorce)

बता दें, शुभांगी ने साल 2003 में इंदौर के पीयूष पूरे से शादी की थी। उनकी एक बेटी है, आशी। करीब 20 साल साथ रहने के बाद कपल के रिश्ते में दरार आ गई और दोनों अलग हो गए। फरवरी 2025 में इनका तलाक फाइनल हुआ, लेकिन इसके ठीक दो महीने बाद अप्रैल में पीयूष की मौत हो गई थी।

सलमान एलिजिबल हैं, मैं भी सिंगल हूं… अमीषा पटेल ने शादी पर किया बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
Ameesha Patel On Marriage With Salman Khan on his birthday

