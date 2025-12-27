Ex पति की मौत के बाद 44 साल की ये फेमस एक्ट्रेस करेंगी दूसरी शादी? बेटी के लिए कही ये बड़ी बात

शुभांगी अत्रे ने हाल ही में विक्की लालवानी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आखिर क्यों वह अपने पति से अलग हुई थीं और दोनों ने तलाक लिया था। उन्होंने कहा, "यह फैसला सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी बेटी के लिए भी जरूरी था। जब आप किसी रिश्ते में अपना सब कुछ झोंक देते हैं और फिर भी चीजें सही नहीं होतीं, तो उसका गहरा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। मुझे एंग्जायटी अटैक (घबराहट) आने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरा किसी से मिलने का मन नहीं करता था।"