बॉलीवुड

सलमान एलिजिबल हैं, मैं भी सिंगल हूं… अमीषा पटेल ने शादी पर किया बड़ा खुलासा

Ameesha Patel On Marriage With Salman Khan: ऋतिक रोशन की एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने सलमान खान से शादी पर बात की है। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर भाईजान के फैंस भी हैरान हो रहे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Dec 27, 2025

Ameesha Patel On Marriage With Salman Khan on his birthday

अमीषा पटेल ने सलमना खान संग शादी पर की बात

Ameesha Patel On Marriage With Salman Khan: सलमान खान के फैंस के लिए आज 27 दिसंबर का दिन बेहद खास दिन माना जाता है, क्योंकि ये वही दिन है जब भाईजान का जन्मदिन होता है। जी हां! आज सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में आधे से ज्यादा बॉलीवुड उन्हें बधाई दे चुका है। अब इसी बीच अमीषा पटेल ने सलमान खान संग शादी पर बात की है। उनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सलमान खान संग शादी पर अमीषा पटेल ने की बात (Ameesha Patel On Marriage With Salman Khan)

अमीषा पटेल और सलमान खान ने साल 2002 में फिल्म 'ये है जलवा' में काम किया था। दोनों की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था। वहीं, दोनों रियल लाइफ में भी अच्छे दोस्त है। ऐसे में सलमान खान के बर्थडे पर जब अमीषा पटेल से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया।

अमीषा पटेल ने सलमान खान को किया बर्थडे विश (Ameesha Patel Birthday Wishes Salman Khan)

अमीषा पटेल ने ANI से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सलमान खान के जन्मदिन पर उन्हें विश किया। जब उनसे पूछा गया कि सलमान खान का बर्थडे है और आपकी और उनकी जोड़ी को बहुत लोगों ने पसंद भी किया है और कमेंट भी किए हैं। उन्हें आप बेहद अच्छी लगती हो। ऐसे में आप क्या कहेंगी?

अमीषा पटेल ने कहा, "सलमान एलिजिबल हैं, मैं भी सिंगल हूं। मैं दो तीन साल से देख रही हूं कि जब भी लोग हमें साथ में देखते हैं या जब भी कमेंट करते हैं तो कहते हैं कि शादी कर लो। आपके बच्चे भी बेहद सुंदर होंगे और मैं उस समय बस हंसती रहती हूं।"

सलमान खान आज मना रहे अपना 60वां जन्मदिन (Salman Khan Birthday)

बता दें, सलमान खान 60 साल के हो गए हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन उनका नाम बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस से जुड़ चुका है। कहा जाता है कि संगीता बिजलानी के साथ तो सलमान खान की शादी के कार्ड तक छप चुके थे, लेकिन किन्हीं वजहों से दोनों का रिश्ता टूट गया। 

