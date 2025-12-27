सलमान एलिजिबल हैं, मैं भी सिंगल हूं… अमीषा पटेल ने शादी पर किया बड़ा खुलासा

Ameesha Patel On Marriage With Salman Khan: सलमान खान के फैंस के लिए आज 27 दिसंबर का दिन बेहद खास दिन माना जाता है, क्योंकि ये वही दिन है जब भाईजान का जन्मदिन होता है। जी हां! आज सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में आधे से ज्यादा बॉलीवुड उन्हें बधाई दे चुका है। अब इसी बीच अमीषा पटेल ने सलमान खान संग शादी पर बात की है। उनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।