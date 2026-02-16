राजपाल यादव को बड़ी राहत: 11 दिन बाद आएंगे तिहाड़ से बाहर, 18 मार्च तक मिली अंतरिम जमानत

Rajpal Yadav Gets Interim Bail: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में 18 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी है। खबरों के मुताबिक, राजपाल यादव द्वारा शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद जमानत दी गई। अब वो 11 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। यह पूरा मामला एक्टर के खिलाफ कथित रूप से बाउंस हुए चेक से जुड़े वित्तीय मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच आया है।