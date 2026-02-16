रिहाई की अफवाहों पर राजपाल यादव की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, इंडस्ट्री से मिली आर्थिक मदद पर दिया बड़ा बयान

लेकिन इस खबर को लेकर उनकी पत्नी राधा यादव ने साफ किया और टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया,'जहां तक मुझे पता है, वो ठीक हैं। उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने उनका साथ दिया, राधा ने कहा कि उनका परिवार अभी साथ है और राजपाल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हालांकि, उन्होंने उन लोगों के नाम नहीं बताए जिन्होंने एक्टर को फाइनेंशियल मदद दी है।' राधा ने आगे कहा, 'इंडस्ट्री के कई लोगों ने सपोर्ट किया है। मैं इस समय नाम और नंबर नहीं बता सकती।'