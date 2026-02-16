मैदान में IND-PAK की टक्कर और इधर टिकट खिड़की पर ‘ओ रोमियो’ को लगा झटका

वैलेंटाइन वीकेंड पर रिलीज हुई दूसरी फिल्म 'तू या मैं' ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। ये फिल्म तीन दिनों में मात्र 2.8 करोड़ रुपये ही कमा पाई, जो इस फिल्म के लिए चिंता का विषय है। हालांकि, ये शनाया कपूर के करियर की अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। साथ ही, शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' के लिए अपकमिंग विक काफी जरूरी माना जा रहा है। अगर वीकडेज में फिल्म की एंट्री मजबूत रहती है, तो ये अपने बजट की भरपाई जरूर कर सकती है। तो वहीं 'तू या मैं' के लिए वर्ड ऑफ माउथ ही अब आखिरी उम्मीद नजर आ रही है।