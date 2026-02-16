HC सुनवाई में Rajpal Yadav को मिलेगी जमानत या फिर कटेंगी रातें जेल में? जानें क्या होगा फैसला

राजपाल यादव ने पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की गुहार भी लगाई है और 12 फरवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अदालत में एक्टर और उनके वकील दोनों को फटकार लगाई थी। दरअसल, न्यायालय ने साफ कहा था, "आप जेल इसलिए गए हैं क्योंकि आपने अपने दायित्व पूरे नहीं किए हैं।" अदालत ने ये भी माना कि फाइल का निरीक्षण करने पर कई नई जानकारियां सामने आई हैं। अहम बात ये है कि राजपाल यादव ने पिछले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली।