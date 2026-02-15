‘धुरंधर’ में नागार्जुन को मिला था ‘रहमान डकैत’ का रोल? अभिनेता ने अक्षय खन्ना को मिले प्यार के बाद बताया सच

Nagarjuna On Dhurandhar Controversy: सुपरहिट फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर इन दिनों एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया था। खबरें थीं कि गैंगस्टर रहमान डकैत की भूमिका के लिए पहले साउथ के दिग्गज अभिनेता 'नागार्जुन' को अप्रोच किया गया था। अब खुद अभिनेता ने सामने आकर इन अटकलों पर पर अपना जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।