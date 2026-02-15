22.75 करोड़ की कमाई के बीच ‘ओ रोमियो’ पर खुली पोल, नाना को लेकर विशाल का बयान वायरल

जब होस्ट कपिल शर्मा ने विशाल से सवाल किया कि उन्होंने नाना पाटेकर को करीब 2 दशक से जानने के बावजूद पहले क्यों नहीं कास्ट किया, तो विशाल ने ईमानदारी से जवाब दिया, "ये मेरी गलती है। मैं नाना के लिए उपयुक्त रोल लेकर नहीं गया था। नाना पाटेकर से हर कोई थोड़ा डरता है। हालांकि वो बहुत नरम दिल इंसान हैं, वे मुझे अक्सर याद दिलाते थे कि वे नाना पाटेकर हैं और मुझे कब उनके साथ काम करना है। मुझे ये शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन आखिरकार हम साथ काम कर पाए।"