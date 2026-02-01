राजकुमार राव ने वजन बढ़ने को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोले- भर-भरकर पिज्जा और मिठाइयां…

इसके आगे उन्होंने पोस्ट में लिखा, "चाहे वजन बढ़ाना हो या बूढ़ा दिखना (किसी खास उम्र का किरदार निभाने के लिए) या अपने बालों को पतला करना हो, जिसके मेरे हेयर स्टाइलिस्ट बहुत खिलाफ थे, लेकिन सभी ने मुझे बोस के लिए भी आधा गंजा न होने और इतना वजन बढ़ाने या ट्रैप्ड के लिए खाना-पीना बंद न करने और इतना वजन कम न करने या श्रीकांत की शूटिंग के दौरान कैमरे बंद होने पर भी दृष्टिहीन व्यक्ति की तरह व्यवहार न करने की सलाह दी थी।"