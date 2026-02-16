ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा पर शशि थरूर का बड़ा बयान, हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में गूंजा नाम

इतना ही नहीं, प्रियंका ने भी ट्विटर पर शशि थरूर के प्रति अपना सम्मान जताया और लिखा, "आपसे फिर मिलकर खुशी हुई,सर। आपकी वक्तृत्व कला और विचारों के लिए हमेशा से फैंस रही है। हमारे पैनल में बने रहने और आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। उम्मीद है जल्द ही आपकी तबीयत बेहतर होगी और हमारी राहें फिर से मिलेंगी।" बता दें कि, ये सभी जानते हैं कि प्रियंका पॉपुलर हॉलीवुड फिल्मों और बड़े OTT प्रोजेक्ट्स में बिजी रहीं, लेकिन अब वे भारतीय सिनेमा में बड़ा धमाका करने जा रही हैं। खबर है कि वे एसएस राजामौली की अगली बड़ी फिल्म में वापसी कर रही हैं, जिसमें सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिका निभाएंगे।