राजपाल यादव के बाद अमीषा पटेल के खिलाफ जारी हुआ गैर-जमानती वॉरंट, एक्ट्रेस बोलीं- ‘करेंगी धोखाधड़ी का केस’

आपको बता दें कि ये पूरा मामला इवेंट ऑर्गनाइजर पवन वर्मा की शिकायत से शुरू हुआ था। साल 2017 में पवन वर्मा ने अमीषा पटेल पर आरोप लगाया था कि अमीषा को 16 नवंबर, 2017 को एक शादी में परफॉर्म करने के लिए हायर किया गया था। इसके लिए उन्हें 14.50 लाख रुपये का एडवांस भी दिया गया था। लेकिन वो इवेंट में नहीं आईं। कथित तौर पर जिसके बाद एक्ट्रेस ने पूरे पैसे वापस करने का वादा भी किया था। मगर, पवन वर्मा का दावा है कि उन्होंने अभी तक एक भी रुपया वापस नहीं दिया है। वहीं, दूसरी तरफ अमीषा पटेल का कहना है कि उन्होंने ये मामला सेटल कर दिया था यानी कि पैसे वापस कर दिए थे।