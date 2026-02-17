विजय-रश्मिका की शादी पर ज्योतिषी का बड़ा दावा: लव मैरिज के बाद मिलेगी अपार सफलता!

इस बीच, शादी का जो इनवाइट वायरल हुआ, उसे कथित तौर पर विजय की टीम ने मीडिया को भेजा था। इनवाइट में लिखा था, "मैं कुछ खास खबरें शेयर करने और आपको एक बड़े पल का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करने के लिए लिख रहा हूं। हमारे परिवारों के प्यार और आशीर्वाद से, रश्मिका और मैं 26.02.26 को एक छोटी और प्राइवेट सेरेमनी में शादी करेंगे। जैसे ही हम इस नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, अपने मिलन का जश्न मना रहे हैं और यादें बना रहे हैं, हमारे लिए उन लोगों के साथ जश्न मनाना सच में बहुत मायने रखेगा जो हमारे सफर का हिस्सा रहे हैं। आपकी मौजूदगी और आशीर्वाद इस मौके को हमारे लिए और भी खास बना देंगे।"