विजय-रश्मिका की शादी पर ज्योतिषी का बड़ा दावा: लव मैरिज के बाद मिलेगी अपार सफलता!

विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की शादी का कार्ड। (फोटो सोर्स: instantbollywood/@AbineshWorld)
Rashmika and Vijay Wedding Card: साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इस महीने शादी करने वाले हैं। सोमवार को, एक शादी का इनवाइट भी वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि 26 फरवरी को एक छोटी सी शादी होगी, और 4 मार्च को एक रिसेप्शन रखा गया है। फिल्मों की बात करें तो, विजय की पिछली कुछ फिल्में जैसे 'किंगडम', 'द फैमिली स्टार', 'लाइगर', और दूसरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाईं।
प्रशांत किनी नाम के एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि लव मैरिज के बाद विजय को फिल्मों में सफलता मिलेगी। उन्होंने ट्वीट किया, "विजय देवरकोंडा को लव मैरिज के बाद सफलता मिलेगी।"
जनवरी में, उसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि एक्टर को या तो लव मैरिज या ब्रेकअप के बाद सफलता मिलेगी। लेकिन अब, जब विजय और रश्मिका शादी कर रहे हैं, तो किनी ने ट्वीट किया कि उन्हें शादी के बाद सफलता मिलेगी।
जानकारी के लिए बता दें कि विजय देवरकोंडा वर्तमान में दो फिल्मों 'राउडी जनार्दन' और 'राणाबली' पर काम कर रहे हैं। वहीं, 'राणाबली' फिल्म में विजय के साथ रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में नजर आएंगी।
इस बीच, शादी का जो इनवाइट वायरल हुआ, उसे कथित तौर पर विजय की टीम ने मीडिया को भेजा था। इनवाइट में लिखा था, "मैं कुछ खास खबरें शेयर करने और आपको एक बड़े पल का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करने के लिए लिख रहा हूं। हमारे परिवारों के प्यार और आशीर्वाद से, रश्मिका और मैं 26.02.26 को एक छोटी और प्राइवेट सेरेमनी में शादी करेंगे। जैसे ही हम इस नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, अपने मिलन का जश्न मना रहे हैं और यादें बना रहे हैं, हमारे लिए उन लोगों के साथ जश्न मनाना सच में बहुत मायने रखेगा जो हमारे सफर का हिस्सा रहे हैं। आपकी मौजूदगी और आशीर्वाद इस मौके को हमारे लिए और भी खास बना देंगे।"
इसमें आगे लिखा था, "हम आपको हमारे वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने और हमें आशीर्वाद देने के लिए दिल से बुलाते हैं। बुधवार, 04 मार्च, 2026 | शाम 7:00 बजे से ताज कृष्णा बंजारा हिल्स, हैदराबाद। हम साथ में सेलिब्रेट करने का इंतज़ार कर रहे हैं। हार्दिक शुभकामनाएं, विजय (रश्मिका और मेरी तरफ से)।"
