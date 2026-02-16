नाम घसीटा तो चुप नहीं रहूंगी! तमिल एक्ट्रेस Trisha Krishnan ने इस पॉलिटिशियन को दिया करारा जवाब

तमिल फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन हाल ही में एक राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गईं। मामला तब शुरू हुआ जब भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष नैनार नागेन्द्रन ने मीडिया से बातचीत के दौरान अभिनेता-नेता Vijay पर टिप्पणी करते हुए त्रिशा का नाम भी जोड़ दिया। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और कई लोगों ने इसे अनुचित बताया। देखते ही देखते यह मुद्दा वायरल हो गया।