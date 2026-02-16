अमीषा पटेल पर कानूनी शिकंजा: समन के बाद भी कोर्ट में नहीं हुईं पेश, अब पुलिस करेगी गिरफ्तार?

यह पूरा मामला साल 2017 का है, जब मुरादाबाद के एक इवेंट आयोजक ने अमीषा पटेल को शादी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बुलाने के लिए अनुबंध किया था। आरोप है कि कार्यक्रम के लिए अभिनेत्री को अग्रिम तौर पर 14.50 लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन तय तारीख पर वह मुंबई से मुरादाबाद नहीं पहुंचीं। कार्यक्रम में उनके न आने से आयोजकों को भारी आर्थिक और प्रतिष्ठागत नुकसान झेलना पड़ा।