अमीषा पटेल पर कानूनी शिकंजा: समन के बाद भी कोर्ट में नहीं हुईं पेश, अब पुलिस करेगी गिरफ्तार?

Ameesha patel non bailable warrant: मुरादाबाद की अदालत ने फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत का यह कदम उस वक्त उठाया गया, जब बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद अभिनेत्री कोर्ट में पेश नहीं हुईं। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना मानते हुए सख्त रुख अपनाया है। इस मामले ने एक बार फिर पुरानी कानूनी कार्रवाई को चर्चा में ला दिया है।
यह पूरा मामला साल 2017 का है, जब मुरादाबाद के एक इवेंट आयोजक ने अमीषा पटेल को शादी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बुलाने के लिए अनुबंध किया था। आरोप है कि कार्यक्रम के लिए अभिनेत्री को अग्रिम तौर पर 14.50 लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन तय तारीख पर वह मुंबई से मुरादाबाद नहीं पहुंचीं। कार्यक्रम में उनके न आने से आयोजकों को भारी आर्थिक और प्रतिष्ठागत नुकसान झेलना पड़ा।
आयोजक पवन वर्मा के मुताबिक, शहर के दिल्ली रोड स्थित Holiday Regency Hotel में अभिनेत्री के ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था पहले से की गई थी। 16 नवंबर 2017 को आयुष अग्रवाल की शादी में अमीषा पटेल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के लिए प्रचार-प्रसार भी कर दिया गया था, जिससे मेहमानों और आयोजकों की उम्मीदें बढ़ चुकी थीं।
कार्यक्रम में शामिल न हो पाने के बाद बातचीत के दौरान अभिनेत्री की ओर से पूरी रकम लौटाने का आश्वासन दिया गया था। आरोप है कि अमीषा पटेल की ओर से 10 लाख रुपये नकद लौटाए गए, जबकि 4.50 लाख रुपये का चेक दिया गया, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद आयोजक की परेशानी और बढ़ गई और उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया।
डबल फाटक निवासी इवेंट कंपनी मालिक पवन वर्मा ने इस मामले में कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। उनका आरोप है कि रकम फंसने और लगातार आश्वासन के बावजूद पूरा भुगतान समय पर नहीं मिला। आयोजक का कहना है कि उन्होंने बार-बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संतोषजनक समाधान नहीं निकल सका, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई जरूरी हो गई।
मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट ने अमीषा पटेल को कई बार समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। बावजूद इसके अभिनेत्री अदालत में हाजिर नहीं हुईं। इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने अब गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि इस तरह की अनदेखी से न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है।
पवन वर्मा का आरोप है कि अमीषा पटेल जानबूझकर कोर्ट में पेश नहीं हो रही हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से मामला लंबित है और उन्हें अब तक पूरा न्याय नहीं मिला है। आयोजक ने कोर्ट से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके।
अमीषा पटेल के अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने कहा कि यह 2017 का पुराना विवाद है और समझौते के बाद पूरी रकम लौटा दी गई थी। उनके अनुसार, आयोजक इस मामले का दुरुपयोग कर रहे हैं और बेवजह कानूनी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वकील का दावा है कि अभिनेत्री जल्द ही कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष स्पष्ट करेंगी।
अब इस पूरे मामले में सबकी नजर अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी है। गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद यह देखना अहम होगा कि अभिनेत्री कब कोर्ट में पेश होती हैं और क्या दोनों पक्षों के बीच विवाद का कोई अंतिम समाधान निकल पाता है। यह मामला फिल्मी हस्तियों से जुड़े कानूनी विवादों में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।
