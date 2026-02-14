सीएम योगी के समर्थन में उतरे संजय निषाद, बोले- बयानबाजी से नहीं चलता शासन, अखिलेश यादव पर कसा तंज

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सत्ता से बाहर रहकर केवल बयानबाजी और पोस्टरबाजी करना आसान होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विपक्ष के नेता सत्ता में थे, तब उन्होंने धर्म और संतों को कितना सम्मान दिया था, यह जनता जानती है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में धार्मिक स्थलों, संत समाज और परंपराओं को जो सम्मान और सुरक्षा मिल रही है, वह सबके सामने है।