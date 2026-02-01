हरिद्वार से मुरादाबाद तक केसरिया रंग में रंगे शिवभक्त, महाशिवरात्रि पर उमड़ा कांवड़ियों का जनसैलाब!

हरिद्वार से मुरादाबाद तक केसरिया रंग में रंगे शिवभक्त..
Maha Shivratri Kanwar Gangajal: महाशिवरात्रि से पहले पूरा मुरादाबाद शिव भक्ति के रंग में रंग चुका है। शहर की सड़कों पर हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के जयघोष सुनाई दे रहे हैं। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग हर वर्ग के लोग भगवान शिव के प्रति अपनी गहरी आस्था के साथ यात्रा करते दिखाई दे रहे हैं। शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय बन गया है और हर दिशा से “बोल बम” और “हर-हर महादेव” के स्वर गूंज रहे हैं।
कांवड़ियों के कंधों पर सजी कांवड़ें, केसरिया वस्त्रों में सजे श्रद्धालु और पैरों में बंधी घुंघरुओं की मधुर ध्वनि ने शहर को शिवमय कर दिया है। कांठ रोड से लेकर प्रमुख चौराहों तक कांवड़ियों की टोलियां आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। यात्रा के दौरान थकान के बावजूद उनके चेहरों पर संतोष और श्रद्धा की चमक साफ दिखाई देती है, जो भक्ति की शक्ति को दर्शाती है।
लगातार यात्रा के कारण कई कांवड़ियों के पैरों में छाले पड़ गए हैं, फिर भी वे नंगे पांव गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा जगह-जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए पानी, चाय, भोजन और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को राहत मिल रही है।
15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के सभी प्रमुख शिवालयों में तड़के चार बजे से जलाभिषेक शुरू होगा। मंदिर समितियों ने साफ-सफाई, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कतार प्रबंधन और दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता से पूजा-अर्चना का अवसर मिल सके।
शहर के प्रमुख मंदिरों में विशेष रुद्राभिषेक और श्रृंगार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिरों को रंग-बिरंगी झालरों और फूलों से सजाया गया है। भगवान शिव के श्रृंगार के लिए बेलपत्र, धतूरा, फूल और विशेष प्रसाद की व्यवस्था की गई है। महाशिवरात्रि की रात विशेष आरती और भजन-कीर्तन का आयोजन भी प्रस्तावित है।
महाशिवरात्रि को लेकर शहर के बाजारों में भी खास चहल-पहल देखी जा रही है। पूजा सामग्री की दुकानों पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल, फूल और मिठाइयों की खरीदारी जोरों पर है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहने की उम्मीद है, जिससे बाजारों में उत्सव जैसा माहौल बन गया है।
महाशिवरात्रि से पहले ही मुरादाबाद शिवभक्ति में सराबोर हो चुका है। हर तरफ शिवभक्तों का उत्साह दिखाई दे रहा है और शहर का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान शिव के जलाभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे यह पर्व शहर के लिए आस्था और उल्लास का महापर्व बन गया है।
