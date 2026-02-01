हरिद्वार से मुरादाबाद तक केसरिया रंग में रंगे शिवभक्त, महाशिवरात्रि पर उमड़ा कांवड़ियों का जनसैलाब!

Maha Shivratri Kanwar Gangajal: महाशिवरात्रि से पहले पूरा मुरादाबाद शिव भक्ति के रंग में रंग चुका है। शहर की सड़कों पर हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के जयघोष सुनाई दे रहे हैं। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग हर वर्ग के लोग भगवान शिव के प्रति अपनी गहरी आस्था के साथ यात्रा करते दिखाई दे रहे हैं। शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय बन गया है और हर दिशा से “बोल बम” और “हर-हर महादेव” के स्वर गूंज रहे हैं।