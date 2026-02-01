मुरादाबाद में सनकी दामाद का तांडव: रसोई से नाली तक बहाया सास का खून, गले में फंसी मिली गोली

Moradabad Murder News: मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित जयंतीपुर टीचर कॉलोनी में बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मामूली कहासुनी के बाद दामाद ने अपनी ही सास की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। रसोई से लेकर नाली तक खून फैल गया, जिससे पड़ोसियों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू की गई।