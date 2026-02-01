मुरादाबाद में शिक्षा का केंद्र बनेगा गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, योगी सरकार ने बजट में दिए 50 करोड़

50CR GJ University Moradabad: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में मुरादाबाद स्थित गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान कर क्षेत्र की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने का संदेश दिया है। यह राशि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए पहले से स्वीकृत 121 करोड़ रुपये से अलग है। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि अब केवल ढांचा ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता और आधुनिक संसाधनों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।