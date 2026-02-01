मुरादाबाद में शिक्षा का केंद्र बनेगा गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, योगी सरकार ने बजट में दिए 50 करोड़

मुरादाबाद में शिक्षा का केंद्र बनेगा गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय..
50CR GJ University Moradabad: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में मुरादाबाद स्थित गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान कर क्षेत्र की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने का संदेश दिया है। यह राशि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए पहले से स्वीकृत 121 करोड़ रुपये से अलग है। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि अब केवल ढांचा ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता और आधुनिक संसाधनों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
50 करोड़ रुपये की राशि प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम, ई-बोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर, आईटी लैब, सेमिनार हॉल और प्रशिक्षण केंद्र जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के विकास पर खर्च की जाएगी। विश्वविद्यालय को तकनीक आधारित शिक्षा का केंद्र बनाने की योजना है, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके। प्रशासन का लक्ष्य है कि कैंपस में पढ़ाई के साथ-साथ शोध और नवाचार को भी प्रोत्साहन मिले।
हरदासपुर में निर्माणाधीन विश्वविद्यालय का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रशासन वर्ष 2026-27 शैक्षणिक सत्र से नियमित रूप से कैंपस में कक्षाएं संचालित करने की तैयारी में है। नए बजट प्रावधान के बाद शैक्षणिक संसाधनों के विकास का रास्ता और साफ हो गया है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि तय समय सीमा में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी।
गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल के पांच जिलों मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर और संभल के लगभग 372 कॉलेजों को संबद्ध करेगा। ये कॉलेज पहले महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। नए विश्वविद्यालय के गठन से प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में तेजी आने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने से कॉलेजों की समस्याओं का समाधान भी जल्द हो सकेगा।
विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम और ई-बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि शिक्षण प्रक्रिया को डिजिटल और इंटरएक्टिव बनाया जा सके। डिजिटल लाइब्रेरी और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों को ऑनलाइन संसाधनों तक आसान पहुंच मिलेगी। शोध कार्यों के लिए विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों को रोजगारपरक और व्यावहारिक शिक्षा मिल सके। यह पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बेहतर रूप से तैयार करेगी।
शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय में 273 शिक्षकों के पद पहले ही सृजित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 156 शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वर्तमान में पहले शैक्षणिक सत्र 2025-26 का संचालन किया जा चुका है और परीक्षाएं जारी हैं। प्रारंभिक चरण में गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी ने बताया कि 2026-27 के बजट में स्वीकृत 50 करोड़ रुपये के उपयोग को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश शासन से जल्द प्राप्त होंगे। यह राशि पूरी तरह शैक्षणिक सुविधाओं के विकास पर खर्च की जाएगी। निर्माण कार्य संबंधित एजेंसी द्वारा किया जा रहा है और बजट प्रावधान से विकास कार्यों में तेजी आएगी।
गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना मुरादाबाद मंडल में उच्च शिक्षा को मजबूत करने की बड़ी पहल मानी जा रही है। स्थानीय स्तर पर विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलने से छात्रों को अब बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। आने वाले वर्षों में यह विश्वविद्यालय क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार, शोध और नवाचार का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।
