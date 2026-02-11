UP Budget 2026: पश्चिमी यूपी में बसेंगे नए आधुनिक शहर, 3,500 करोड़ से बदलेगा शहरी विकास का नक्शा

UP Budget 2026 New Township: उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026 में शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए 3,500 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। इस बजट के तहत राज्य के प्रमुख जिलों में आधुनिक और व्यवस्थित टाउनशिप विकसित की जाएंगी। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य अनियोजित शहरीकरण पर रोक लगाते हुए एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित और किफायती आवास मॉडल तैयार करना है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध हो सके।