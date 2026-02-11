UP Budget 2026: पश्चिमी यूपी में बसेंगे नए आधुनिक शहर, 3,500 करोड़ से बदलेगा शहरी विकास का नक्शा

UP Budget 2026: पश्चिमी यूपी में बसेंगे नए आधुनिक शहर | Image - X/@ANI
UP Budget 2026 New Township: उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026 में शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए 3,500 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। इस बजट के तहत राज्य के प्रमुख जिलों में आधुनिक और व्यवस्थित टाउनशिप विकसित की जाएंगी। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य अनियोजित शहरीकरण पर रोक लगाते हुए एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित और किफायती आवास मॉडल तैयार करना है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध हो सके।
इस योजना का सबसे बड़ा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों पर है। मुरादाबाद, मथुरा, आगरा और बागपत जैसे जिलों में नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी। तेजी से बढ़ती आबादी और अनियंत्रित कॉलोनियों की समस्या को देखते हुए सरकार इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से भूमि अधिग्रहण कर आधुनिक बुनियादी ढांचा खड़ा करेगी। इससे क्षेत्रीय संतुलित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुरादाबाद जिले में लगभग ₹1,373 करोड़ की धनराशि दिदौरा और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्तावित है। यहां व्यापक स्तर पर भूमि अधिग्रहण कर नई रिहायशी कॉलोनियां, चौड़ी सड़कें, जल निकासी व्यवस्था और विद्युत आपूर्ति नेटवर्क तैयार किया जाएगा। यह परियोजना शहर के विस्तार को सुव्यवस्थित दिशा देगी और अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगी।
मथुरा में छाता और रहीमपुर क्षेत्र के लिए लगभग ₹780 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं आगरा में रहंकलन क्षेत्र के विकास हेतु करीब ₹750 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इन दोनों शहरों की धार्मिक और पर्यटन महत्ता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस आवासीय क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहरी निवेशकों और पर्यटकों को भी बेहतर बुनियादी ढांचा मिलेगा।
बागपत जिले के तितरी गांव में भी नई टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई गई है। यहां ग्रामीण परिवेश में शहरी सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। यह कदम ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
नई टाउनशिप में चौड़ी सड़कों, आधुनिक सीवरेज सिस्टम, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और निर्बाध बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही फ्लैट और रो-हाउस जैसे किफायती आवास मॉडल तैयार किए जाएंगे, जिससे मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों को लाभ मिल सके।
कुल मिलाकर, यूपी बजट 2026 में घोषित यह 3,500 करोड़ रुपये की टाउनशिप योजना प्रदेश के शहरी ढांचे को आधुनिक, व्यवस्थित और निवेश के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं का असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और जीवन स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है।
