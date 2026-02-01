मुरादाबाद में तमंचे की नोक पर दहशत: दीवार फांदकर घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर एक घंटे तक लूटपाट

Robbery In Moradabad: मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र में सोमवार रात बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए एक परिवार को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। चार बदमाश दीवार फांदकर घर में घुसे और करीब एक घंटे तक घर को खंगालते रहे। इस दौरान बदमाशों ने पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया।