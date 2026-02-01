10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद में तमंचे की नोक पर दहशत: दीवार फांदकर घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर एक घंटे तक लूटपाट

Moradabad Crime: मुरादाबाद के डिलारी क्षेत्र में चार बदमाशों ने दीवार फांदकर घर में घुसकर परिवार को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया और करीब एक घंटे तक लूटपाट कर नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Feb 10, 2026

moradabad dilari house robbery family hostage

मुरादाबाद में तमंचे की नोक पर दहशत | Image Source - Pexels

Robbery In Moradabad: मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र में सोमवार रात बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए एक परिवार को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। चार बदमाश दीवार फांदकर घर में घुसे और करीब एक घंटे तक घर को खंगालते रहे। इस दौरान बदमाशों ने पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया।

घर के बाहरी छोर पर मकान बना निशाना

डिलारी क्षेत्र के गांव तगाला निवासी यासीन अपने मकान में पत्नी सायरुन, दो बेटियों और बड़े बेटे जीशान की पत्नी मुस्कान के साथ रहते हैं। परिवार का मकान गांव के बाहरी छोर पर स्थित है, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने सुनसान माहौल में वारदात को अंजाम दिया। यासीन के बेटे जीशान और निदाम रोज़गार के सिलसिले में चंडीगढ़ में रहते हैं।

सोते परिवार को तमंचे के बल पर बनाया बंधक

सोमवार देर रात चारों बदमाश दीवार कूदकर घर के अंदर दाखिल हो गए। घर में सो रहे सभी सदस्यों को तमंचा दिखाकर डराया गया और उन्हें जबरन एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। इसके बाद बदमाशों ने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी और अलमारियों, संदूकों व अन्य जगहों को खंगाला।

एक घंटे तक चली लूटपाट

बदमाश करीब एक घंटे तक घर में खुलेआम लूटपाट करते रहे। इस दौरान उन्होंने 10 हजार रुपये की नकदी और सोने-चांदी के करीब दो लाख रुपये मूल्य के जेवरात समेट लिए। परिवार के सदस्य कमरे में बंद रहकर बदमाशों की धमकियों के चलते चीख-पुकार भी नहीं कर सके।

112 पर कॉल के बाद पहुंची पुलिस

बदमाशों के फरार होने के बाद यासीन ने किसी तरह 112 पुलिस सेवा पर फोन कर घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाकर सभी परिजनों को बाहर निकाला और उनसे घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में पूछताछ शुरू कर दी है।

जांच में जुटी पुलिस, शिकायत दर्ज

पीड़ित परिवार की ओर से घटना का शिकायती पत्र पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। घटना के बाद गांव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 08:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में तमंचे की नोक पर दहशत: दीवार फांदकर घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर एक घंटे तक लूटपाट

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी की राजनीति फिर गरमाई: AIMIM यूपी अध्यक्ष शौकत अली का बयान- हम दो, हमारे दो दर्जन..

aimim up shaukat ali population remark
मुरादाबाद

ब्रजेश पाठक बोले- यूपी अब बीमारू नहीं, विकास और सुरक्षा का मॉडल बना प्रदेश; 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार

brajesh pathak moradabad 2027 up politics
मुरादाबाद

‘घूसखोर पंडत’ पर केंद्र सरकार की सख्ती: विरोध के बाद OTT से हटाने का निर्देश, मुरादाबाद में बोले डिप्टी सीएम

ghooskhor pandat web series ban up moradabad
मुरादाबाद

मुरादाबाद में ब्लॉक स्तर पर रोजगार शिविर, युवाओं के लिए स्थायी नौकरी का सुनहरा अवसर

CG News: अब हर माह की 7 तारीख को रोजगार एवं आवास दिवस, कई हितग्राहियों को मिली घर की चाबी
मुरादाबाद

पति और दो साल के बेटे को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई महिला, थाने पहुंच पत‍ि ने लगाई गुहार

moradabad woman elope instagram lover
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.