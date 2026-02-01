मुरादाबाद में तमंचे की नोक पर दहशत: दीवार फांदकर घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर एक घंटे तक लूटपाट

मुरादाबाद में तमंचे की नोक पर दहशत | Image Source - Pexels
Robbery In Moradabad: मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र में सोमवार रात बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए एक परिवार को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। चार बदमाश दीवार फांदकर घर में घुसे और करीब एक घंटे तक घर को खंगालते रहे। इस दौरान बदमाशों ने पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया।
डिलारी क्षेत्र के गांव तगाला निवासी यासीन अपने मकान में पत्नी सायरुन, दो बेटियों और बड़े बेटे जीशान की पत्नी मुस्कान के साथ रहते हैं। परिवार का मकान गांव के बाहरी छोर पर स्थित है, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने सुनसान माहौल में वारदात को अंजाम दिया। यासीन के बेटे जीशान और निदाम रोज़गार के सिलसिले में चंडीगढ़ में रहते हैं।
सोमवार देर रात चारों बदमाश दीवार कूदकर घर के अंदर दाखिल हो गए। घर में सो रहे सभी सदस्यों को तमंचा दिखाकर डराया गया और उन्हें जबरन एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। इसके बाद बदमाशों ने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी और अलमारियों, संदूकों व अन्य जगहों को खंगाला।
बदमाश करीब एक घंटे तक घर में खुलेआम लूटपाट करते रहे। इस दौरान उन्होंने 10 हजार रुपये की नकदी और सोने-चांदी के करीब दो लाख रुपये मूल्य के जेवरात समेट लिए। परिवार के सदस्य कमरे में बंद रहकर बदमाशों की धमकियों के चलते चीख-पुकार भी नहीं कर सके।
बदमाशों के फरार होने के बाद यासीन ने किसी तरह 112 पुलिस सेवा पर फोन कर घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाकर सभी परिजनों को बाहर निकाला और उनसे घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में पूछताछ शुरू कर दी है।
पीड़ित परिवार की ओर से घटना का शिकायती पत्र पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। घटना के बाद गांव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है।
