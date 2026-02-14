मुरादाबाद में गूंजेगी जांबाजों की गाथा: 35 करोड़ से बन रहा वेस्ट यूपी का पहला हाई-टेक ‘वॉर मेमोरियल’

War Memorial Digital Museum Moradabad:मुरादाबाद नगर निगम द्वारा करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य वॉर मेमोरियल तैयार किया गया है, जो वेस्ट यूपी में अपनी तरह का पहला और इकलौता डिजिटल युद्ध स्मारक होगा। यह परियोजना भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को समर्पित की गई है। नगर निगम के इस प्रयास को क्षेत्र में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।