बीजेपी नेता के आवास के बाहर युवती का प्रदर्शन, कहा– रिश्ता स्वीकार करो या मेरी हत्या कर दो… किसी और से शादी नहीं होने दूंगी

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक भाजपा नेता की शादी से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कुंदरकी थाना क्षेत्र के नानपुर गांव में रहने वाले भाजपा नेता ब्रजेश सिंह लोधी के घर उनकी कथित प्रेमिका धरने पर बैठ गई। युवती का दावा है कि दोनों के बीच पिछले आठ साल से संबंध थे। नेता ने उससे शादी का वादा किया था। अब जब वह दूसरी युवती से विवाह करने जा रहे हैं। तो उसने इसका विरोध शुरू कर दिया।