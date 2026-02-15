पछतावा जरूर रहेगा…ट्रोलिंग और आलोचना से परेशान हुए अर्जुन कपूर? क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए दिया जवाब

Arjun Kapoor Shares Cryptic Post: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर ऐसा मैसेज शेयर किया है, जिसे फैंस ऑनलाइन ट्रोलिंग से जोड़कर देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से अभिनेता लगातार मीम्स और आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। अब अर्जुन के नए पोस्ट को लोग उनका बुरे समय पर जवाब मान रहे हैं। अर्जुन कपूर इन दिनों थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बिना सीधे तौर पर कुछ कहे, वो इंस्टाग्राम पर हिंट में अपनी बात रखते दिखते हैं।