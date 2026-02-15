भैया ऑटो रोको…आधी रात को डरी सहमी घर जाते नजर आई बॉलीवुड एक्ट्रेस, फिर ड्राइवर ने जो किया, अभिनेत्री का फूटा गुस्सा

Priya Bakshi Alleges Auto Driver In Mumbai: मुंबई जैसे महानगर को सपनों की नगरी कहा जाता है, जहां हर दिन हजारों लोग अपने करियर और बेहतर भविष्य की तलाश में आते हैं। लेकिन इसी शहर में सुरक्षा और संवेदनशीलता को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। हाल ही में अभिनेत्री प्रिया बख्शी ने अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र कर बहस छेड़ दी है।