तलाक के अफवाहों के बीच, ऐश्वर्या को लेकर ट्रोलर्स को अभिषेक बच्चन ने दिया मुंहतोड़ जवाब, हुआ वायरल

Abhishek Bachchan And Aishwarya Rai: बॉलीवुड के फेमस एक्टर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की जोड़ी सदाबहार प्यार और परिवार के लिए जानी जाती है। 2007 में शादी करने के बाद, दोनों ने एक खूबसूरत बेटी आराध्या का स्वागत किया, जिसका जन्म 2011 में हुआ था। बता दें, बेटी के जन्म के बाद, ऐश्वर्या ने फिल्मों से ब्रेक लेकर परिवार को प्राथमिकता दी और अब भी फिल्मों में वो गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देती हैं।