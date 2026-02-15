रात को 2 बजे गर्लफ्रेंड को हार्दिक पांड्या ने दिया सरप्राइज, गर्दन पर माहिका शर्मा के नाम का कराया टैटू

शुरुआत में ये सिर्फ ‘एम’ अक्षर तक सीमित था, जो माहिका के नाम का पहला अक्षर है। लेकिन बातचीत के दौरान डिजाइन को एक नया रूप दिया गया। इसमें दो तेंदुओं की आकृति जोड़ी गई, जो ताकत, संतुलन और साथ-साथ आगे बढ़ने का प्रतीक मानी जा रही है। एक तेंदुआ बोल्ड लाइनवर्क में है, जबकि दूसरा अलग शैली में उकेरा गया है, जिससे दोनों की अपनी पहचान बरकरार रहे, लेकिन दिशा एक हो।