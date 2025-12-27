17 फिल्में, 1700 करोड़ की कमाई और एक्टर सिर्फ एक, सलमान खान के नाम दर्ज है ये अनोखा रिकॉर्ड

सलमान खान के नाम इंडियन टेलीविजन पर सबसे ज्यादा लम्बे समय तक किसी रियलिटी शो को होस्ट करने का रिकॉर्ड भी है। बता दें कि बिग बॉस के होस्ट के रूप में सलमान खान 14 से अधिक सीजन से इस रियलिटी शो को होस्ट कर रहे हैं। इसके चलते सलमान भारत में सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले और सबसे अधिक फीस लेने वाले टीवी होस्ट में से एक बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने बिग बॉस 19 को भी होस्ट किया था।