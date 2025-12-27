17 फिल्में, 1700 करोड़ की कमाई और एक्टर सिर्फ एक, सलमान खान के नाम दर्ज है ये अनोखा रिकॉर्ड

सलमान खान की फोटोज। (फोटो सोर्स: beingsalmankhan)
Salman Khan: बॉलीवुड का दबंग कहो या भाईजान या फिर सल्लू मिया उर्फ सलमान खान पिछले तीन दशकों से बॉलीवुड में अपनी धाक जमाए हुए हैं। सलमान खान बॉलीवुड के सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि एक रिकॉर्डमेकर भी हैं। भाईजान के नाम पर कई रिकार्ड्स भी हैं, जिनमें बॉक्स ऑफिस पर उनका कब्जा से लेकर एक ही नाम के सबसे ज्यादा किरदार निभाने का रिकॉर्ड शामिल है। आज उनके 60वें जन्मदिन पर हम उनके इन्हीं रिकार्ड्स के बारे में बात करेंगे।
|No
|फिल्म का नाम
|Release Year
|BO Collection
|1
|दबंग (Dabangg)
|2010
|₹100 करोड़ क्लब
|2
|रेडी (Ready)
|2011
|₹100 करोड़ क्लब
|3
|बॉडीगार्ड (Bodyguard)
|2011
|₹100 करोड़ क्लब
|4
|एक था टाइगर (Ek Tha Tiger)
|2012
|₹100 करोड़ क्लब
|5
|दबंग 2 (Dabangg 2)
|2012
|₹100 करोड़ क्लब
|6
|जय हो (Jai Ho)
|2014
|₹100 करोड़ क्लब
|7
|किक (Kick)
|2014
|₹100 करोड़ क्लब
|8
|बजरंगी भाईजान (Bajrangi Bhaijaan)
|2015
|₹100 करोड़ क्लब
|9
|प्रेम रतन धन पायो (Prem Ratan Dhan Payo)
|2015
|₹100 करोड़ क्लब
|10
|सुल्तान (Sultan)
|2016
|₹300 करोड़ क्लब
|11
|टाइगर ज़िंदा है (Tiger Zinda Hai)
|2017
|₹500 करोड़ क्लब
|12
|रेस 3 (Race 3)
|2018
|₹100 करोड़ क्लब
|13
|भारत (Bharat)
|2019
|₹200 करोड़ क्लब
|14
|अंतिम: द फाइनल ट्रुथ (Antim)
|2021
|एक्सटेंडेड रोल
|15
|पठान (Pathaan)
|2023
|कैमियो अपीयरेंस
|16
|टाइगर 3 (Tiger 3)
|2023
|₹100 करोड़ क्लब
|17
|सिकंदर (Sikandar)
|2025
|₹200 करोड़ क्लब
फिल्म 'बीबी हो तो ऐसी' में बतौर सपोर्टिंग हीरो अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले सलमान खान के नाम 2010 में आई 'दबंग' से लेकर 2025 में रिलीज हुई 'सिकंदर' तक लगातार 17, 100 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्में देने का रिकॉर्ड दर्ज है। बता दें कि बॉलीवुड के किसी भी दूसरे एक्टर का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा दबदबा नहीं रहा है।
|No
|फिल्म का नाम
|Release Year
|BO Status
|1
|वांटेड (Wanted)
|2009
|सुपरहिट
|2
|दबंग (Dabangg)
|2010
|ब्लॉकबस्टर
|3
|रेडी (Ready)
|2011
|ब्लॉकबस्टर
|4
|बॉडीगार्ड (Bodyguard)
|2011
|ब्लॉकबस्टर
|5
|एक था टाइगर (Ek Tha Tiger)
|2012
|ब्लॉकबस्टर
|6
|जय हो (Jai Ho)
|2014
|हिट
|7
|किक (Kick)
|2014
|ब्लॉकबस्टर
|8
|बजरंगी भाईजान (Bajrangi Bhaijaan)
|2015
|ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर
|9
|सुल्तान (Sultan)
|2016
|ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर
|10
|भारत (Bharat)
|2019
|सुपरहिट
|11
|किसी का भाई किसी की जान
|2023
|एवरेज
|12
|सिकंदर (Sikandar)
|2025
|हिट
सलमान खान की ज्यादातर फिल्में ईद के मौके पर रिलीज हुई हैं और इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की है। सलमान खान की सफल फिल्मों ने ईद को फिल्मों के हिट होने का सिम्बल बना दिया है। बता दें कि सलमान खान की 'वांटेड', 'दबंग', 'बॉडीगार्ड', 'किक', 'बजरंगी भाईजान', 'सुल्तान' और 'टाइगर ज़िंदा है', जैसी फिल्मों ने ईद पर रिलीज होते ही सारे रिकार्ड्स तोड़ दिए। और यही वजह है कि भाईजान को बॉलीवुड का 'ईद सुपरस्टार' भी कहा जाता है।
सलमान खान के नाम इंडियन टेलीविजन पर सबसे ज्यादा लम्बे समय तक किसी रियलिटी शो को होस्ट करने का रिकॉर्ड भी है। बता दें कि बिग बॉस के होस्ट के रूप में सलमान खान 14 से अधिक सीजन से इस रियलिटी शो को होस्ट कर रहे हैं। इसके चलते सलमान भारत में सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले और सबसे अधिक फीस लेने वाले टीवी होस्ट में से एक बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने बिग बॉस 19 को भी होस्ट किया था।
सल्लू मियां उर्फ सलमान खान के नाम बॉलीवुड की दो सबसे सफल फ्रेंचाइजी देने का भी रिकॉर्ड है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाया है। इन फ्रेंचाइजी में टाइगर फ्रेंचाइजी (एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3), और दबंग फ्रेंचाइजी (दबंग, दबंग 2, दबंग 3) के नाम शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइगर और दबंध फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड हजारों करोड़ रुपयों की कमाई की है।
सलमान खान ने फिल्म 'मैंने प्यार किया' फिल्म से बतौर लीड हीरो अपना फ़िल्मी करियर शुरू किया। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम प्रेम था। और इसके बाद सलमान ने कई दूसरी फिल्मों में भी प्रेम नाम से ही किरदार निभाए। इन फिल्मों में हम आपके हैं कौन, हम साथ-साथ हैं, प्रेम रतन धन पायो, अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रेम नाम सलमान खान की एक आइकॉनिक पहचान बन चुका है।
इसके अलावा सलमान खान की ज्यादातर फिल्में ओपनिंग डे पर जबरदस्त प्रदर्शन करने के लिए भी जानी जाती हैं। 'प्रेम रतन धन पायो', 'सुल्तान' और 'टाइगर 3' जैसी फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग डे और वीकेंड कलेक्शन किये हैं। इतना ही नहीं दबंग स्टार सलमान की कई फिल्मों ने अपने टाइम में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इन फिल्मों में एक था टाइगर (2012), बजरंगी भाईजान (2015), सुल्तान (2016), टाइगर ज़िंदा है (2017) के नाम शामिल हैं।
अब अगर ये कहा जाए कि आज की तारीख में भी नए-नए चेहरों के बीच भी सलमान खान स्टारडम का एक बेंचमार्क बने हुए हैं तो ये गलत नहीं है। और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें बॉलीवुड का भाईजान कहते हैं। सलमान एक ऐसे अभिनेता हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि उनके साथ कई विवाद भी जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई।
