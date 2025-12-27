27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

17 फिल्में, 1700 करोड़ की कमाई और एक्टर सिर्फ एक, सलमान खान के नाम दर्ज है ये अनोखा रिकॉर्ड

Salman Khan: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। सलमान खान के नाम सबसे ज्यादा और लगातार 100 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली 17 फिल्मों का रिकॉर्ड है। इसके अलावा एक्टर के नाम बॉलीवुड के और भी कई रिकार्ड्स हैं आइए जानते हैं इनके बारे में।

4 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 27, 2025

Salman Khan 60th Birthday

सलमान खान की फोटोज। (फोटो सोर्स: beingsalmankhan)

Salman Khan: बॉलीवुड का दबंग कहो या भाईजान या फिर सल्लू मिया उर्फ सलमान खान पिछले तीन दशकों से बॉलीवुड में अपनी धाक जमाए हुए हैं। सलमान खान बॉलीवुड के सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि एक रिकॉर्डमेकर भी हैं। भाईजान के नाम पर कई रिकार्ड्स भी हैं, जिनमें बॉक्स ऑफिस पर उनका कब्जा से लेकर एक ही नाम के सबसे ज्यादा किरदार निभाने का रिकॉर्ड शामिल है। आज उनके 60वें जन्मदिन पर हम उनके इन्हीं रिकार्ड्स के बारे में बात करेंगे।

बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा 100 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्में (Most Consecutive 100 Crore Rupees Films)

Noफिल्म का नामRelease YearBO Collection
1दबंग (Dabangg)2010₹100 करोड़ क्लब
2रेडी (Ready)2011₹100 करोड़ क्लब
3बॉडीगार्ड (Bodyguard)2011₹100 करोड़ क्लब
4एक था टाइगर (Ek Tha Tiger)2012₹100 करोड़ क्लब
5दबंग 2 (Dabangg 2)2012₹100 करोड़ क्लब
6जय हो (Jai Ho)2014₹100 करोड़ क्लब
7किक (Kick)2014₹100 करोड़ क्लब
8बजरंगी भाईजान (Bajrangi Bhaijaan)2015₹100 करोड़ क्लब
9प्रेम रतन धन पायो (Prem Ratan Dhan Payo)2015₹100 करोड़ क्लब
10सुल्तान (Sultan)2016₹300 करोड़ क्लब
11टाइगर ज़िंदा है (Tiger Zinda Hai)2017₹500 करोड़ क्लब
12रेस 3 (Race 3)2018₹100 करोड़ क्लब
13भारत (Bharat)2019₹200 करोड़ क्लब
14अंतिम: द फाइनल ट्रुथ (Antim)2021एक्सटेंडेड रोल
15पठान (Pathaan)2023कैमियो अपीयरेंस
16टाइगर 3 (Tiger 3)2023₹100 करोड़ क्लब
17सिकंदर (Sikandar)2025₹200 करोड़ क्लब

फिल्म 'बीबी हो तो ऐसी' में बतौर सपोर्टिंग हीरो अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले सलमान खान के नाम 2010 में आई 'दबंग' से लेकर 2025 में रिलीज हुई 'सिकंदर' तक लगातार 17, 100 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्में देने का रिकॉर्ड दर्ज है। बता दें कि बॉलीवुड के किसी भी दूसरे एक्टर का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा दबदबा नहीं रहा है।

ईद रिलीज के बादशाह (King of Eid Salman Khan)

Noफिल्म का नामRelease YearBO Status
1वांटेड (Wanted)2009सुपरहिट
2दबंग (Dabangg)2010ब्लॉकबस्टर
3रेडी (Ready)2011ब्लॉकबस्टर
4बॉडीगार्ड (Bodyguard)2011ब्लॉकबस्टर
5एक था टाइगर (Ek Tha Tiger)2012ब्लॉकबस्टर
6जय हो (Jai Ho)2014हिट
7किक (Kick)2014ब्लॉकबस्टर
8बजरंगी भाईजान (Bajrangi Bhaijaan)2015ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर
9सुल्तान (Sultan)2016ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर
10भारत (Bharat)2019सुपरहिट
11किसी का भाई किसी की जान2023एवरेज
12सिकंदर (Sikandar)2025हिट

सलमान खान की ज्यादातर फिल्में ईद के मौके पर रिलीज हुई हैं और इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की है। सलमान खान की सफल फिल्मों ने ईद को फिल्मों के हिट होने का सिम्बल बना दिया है। बता दें कि सलमान खान की 'वांटेड', 'दबंग', 'बॉडीगार्ड', 'किक', 'बजरंगी भाईजान', 'सुल्तान' और 'टाइगर ज़िंदा है', जैसी फिल्मों ने ईद पर रिलीज होते ही सारे रिकार्ड्स तोड़ दिए। और यही वजह है कि भाईजान को बॉलीवुड का 'ईद सुपरस्टार' भी कहा जाता है।

इंडियन टेलीविजन पर सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले एक्टर

सलमान खान के नाम इंडियन टेलीविजन पर सबसे ज्यादा लम्बे समय तक किसी रियलिटी शो को होस्ट करने का रिकॉर्ड भी है। बता दें कि बिग बॉस के होस्ट के रूप में सलमान खान 14 से अधिक सीजन से इस रियलिटी शो को होस्ट कर रहे हैं। इसके चलते सलमान भारत में सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले और सबसे अधिक फीस लेने वाले टीवी होस्ट में से एक बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने बिग बॉस 19 को भी होस्ट किया था।

सबसे सफल फिल्म फ्रेंचाइजी देने का रिकॉर्ड

सल्लू मियां उर्फ सलमान खान के नाम बॉलीवुड की दो सबसे सफल फ्रेंचाइजी देने का भी रिकॉर्ड है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाया है। इन फ्रेंचाइजी में टाइगर फ्रेंचाइजी (एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3), और दबंग फ्रेंचाइजी (दबंग, दबंग 2, दबंग 3) के नाम शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइगर और दबंध फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड हजारों करोड़ रुपयों की कमाई की है।

फिल्मों में एक ही नाम के किरदार निभाने का रिकॉर्ड

सलमान खान ने फिल्म 'मैंने प्यार किया' फिल्म से बतौर लीड हीरो अपना फ़िल्मी करियर शुरू किया। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम प्रेम था। और इसके बाद सलमान ने कई दूसरी फिल्मों में भी प्रेम नाम से ही किरदार निभाए। इन फिल्मों में हम आपके हैं कौन, हम साथ-साथ हैं, प्रेम रतन धन पायो, अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रेम नाम सलमान खान की एक आइकॉनिक पहचान बन चुका है।

इसके अलावा सलमान खान की ज्यादातर फिल्में ओपनिंग डे पर जबरदस्त प्रदर्शन करने के लिए भी जानी जाती हैं। 'प्रेम रतन धन पायो', 'सुल्तान' और 'टाइगर 3' जैसी फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग डे और वीकेंड कलेक्शन किये हैं। इतना ही नहीं दबंग स्टार सलमान की कई फिल्मों ने अपने टाइम में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इन फिल्मों में एक था टाइगर (2012), बजरंगी भाईजान (2015), सुल्तान (2016), टाइगर ज़िंदा है (2017) के नाम शामिल हैं।

अब अगर ये कहा जाए कि आज की तारीख में भी नए-नए चेहरों के बीच भी सलमान खान स्टारडम का एक बेंचमार्क बने हुए हैं तो ये गलत नहीं है। और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें बॉलीवुड का भाईजान कहते हैं। सलमान एक ऐसे अभिनेता हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि उनके साथ कई विवाद भी जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई।

ये भी पढ़ें

सलमान को इस फिल्म ने रातों-रात बना दिया सुपरस्टार, 90% लोग नहीं जानते ये बात
बॉलीवुड
Salman Khan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

सलमान खान

Updated on:

27 Dec 2025 12:45 pm

Published on:

27 Dec 2025 10:30 am

Hindi News / Entertainment / 17 फिल्में, 1700 करोड़ की कमाई और एक्टर सिर्फ एक, सलमान खान के नाम दर्ज है ये अनोखा रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Tanya Mittal Condom Factory Video: कंडोम फैक्ट्री की मालकिन हैं तान्या मित्तल, बताया कैसे होती है जांच

Tanya Mittal Condom Factory Video
TV न्यूज

OMG! AP ढिल्लों ने तारा सुतारिया को Kiss किया, वीर पहाड़िया का रिएक्शन देख उड़े सबके होश, वीडियो वायरल

Tara Sutaria AP Dhillon Concert
बॉलीवुड

शूटिंग सेट पर लेट पहुंचते हैं सलमान खान? बैटल ऑफ गलवान की को-स्टार ने बताया सब

Chitrangda Singh on salman khan
बॉलीवुड

सलमान एलिजिबल हैं, मैं भी सिंगल हूं… अमीषा पटेल ने शादी पर किया बड़ा खुलासा

Ameesha Patel On Marriage With Salman Khan on his birthday
बॉलीवुड

रोमांस पर भारी पड़ा एक्शन, Dhurandhar ने बॉक्स ऑफिस पर छीनी अनन्या-कार्तिक की चमक

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.