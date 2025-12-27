Salman Khan के बर्थडे का क्रेज! कार हुई खराब तो स्कूटी पर लिफ्ट मांगकर पहुंचा ये फेमस सिंगर

सलमान खान का 60वां जन्मदिन
Salman Khan 60th Birthday: आज 27 दिसंबर को सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। देर रात भाईजान के फार्महाउस पर सितारों का मेला लगा। परिवार से लेकर उनके दोस्त इसमें शामिल हुए। सलमान ने इस दौरान पैप्स के साथ केक भी काटा। बॉलीवुड के सितारों के पहुंचने और इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल होने के लगातार वीडियो आ रहे हैं, लेकिन हर कोई उस समय चौंक गया। जब मीका सिंह स्कूटी से आए।
मीका सिंह और सलमान खान के बीच गहरी दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता है, जिसमें सलमान मीका को अपना छोटा भाई मानते हैं और मीका भी सलमान को 'भाईजान' ही कहते हैं। ऐसे में बड़े भाई का जन्मदिन हो और छोटा न पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है।
मीका सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें मीका स्कूटी से फार्महाउस आते नजर आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर वह स्कूटी से क्यों आए, तो उन्होंने बताया कि जब वह आ रहे थे तो पीछे उनकी कार फंस गई। ऐसे में उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वह लिफ्ट मांग कर भाई के बर्थडे में शामिल होने के लिए पहुंचे।
बता दें, सलमान खान के फार्महाउस पर देर रात हुई पार्टी में उनके पिता सलीम खान और उनके भतीजे निर्वाण और अरहान खान समेत परिवार के कई सदस्य देखे गए। वहीं, संजय दत्त, रजत शर्मा, एमएस धोनी, एपी ढिल्लों, जेनेलिया डिसूजा, प्रफुल्ल पटेल, संगीता बिजलानी,अनूप सोनी, जैकी भगनानी, रकुल प्रीत सिंह, प्रज्ञा जायसवाल, मनीष मल्होत्रा, करिश्मा कपूर, जाहिर इकबाल, समेत बॉलीवुड, राजनीति और खेल जगत की नामचीन हस्तियां इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल हुईं।
