27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Salman Khan के बर्थडे का क्रेज! कार हुई खराब तो स्कूटी पर लिफ्ट मांगकर पहुंचा ये फेमस सिंगर

Salman Khan 60th Birthday: सलमान खान के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का इंतजार फैंस से लेकर उनके दोस्त भी करते हैं। ऐसे में मीका सिंह को कहीं पार्टी में पहुंचने में देर न हो जाए, तो वह लिफ्ट मांग कर स्कूटी से फार्महाउस पहुंचे। इसका वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 27, 2025

Salman Khan 60th Birthday Celebration mika singh reached on a scooty this celebs also arrives in farmhouse (1)

सलमान खान का 60वां जन्मदिन

Salman Khan 60th Birthday: आज 27 दिसंबर को सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। देर रात भाईजान के फार्महाउस पर सितारों का मेला लगा। परिवार से लेकर उनके दोस्त इसमें शामिल हुए। सलमान ने इस दौरान पैप्स के साथ केक भी काटा। बॉलीवुड के सितारों के पहुंचने और इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल होने के लगातार वीडियो आ रहे हैं, लेकिन हर कोई उस समय चौंक गया। जब मीका सिंह स्कूटी से आए।

मीका सिंह और सलमान खान के बीच गहरी दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता है, जिसमें सलमान मीका को अपना छोटा भाई मानते हैं और मीका भी सलमान को 'भाईजान' ही कहते हैं। ऐसे में बड़े भाई का जन्मदिन हो और छोटा न पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है।

मीका सिंह का स्कूटी पर बैठे वीडियो हुआ वायरल (Mika Singh reached Salman Khan Birthday on a scooty)

मीका सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें मीका स्कूटी से फार्महाउस आते नजर आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर वह स्कूटी से क्यों आए, तो उन्होंने बताया कि जब वह आ रहे थे तो पीछे उनकी कार फंस गई। ऐसे में उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वह लिफ्ट मांग कर भाई के बर्थडे में शामिल होने के लिए पहुंचे।

खास दोस्त और परिवार हुआ सलमान खान के बर्थडे में शामिल (Salman Khan 60th Birthday Celebration)

बता दें, सलमान खान के फार्महाउस पर देर रात हुई पार्टी में उनके पिता सलीम खान और उनके भतीजे निर्वाण और अरहान खान समेत परिवार के कई सदस्य देखे गए। वहीं, संजय दत्त, रजत शर्मा, एमएस धोनी, एपी ढिल्लों, जेनेलिया डिसूजा, प्रफुल्ल पटेल, संगीता बिजलानी,अनूप सोनी, जैकी भगनानी, रकुल प्रीत सिंह, प्रज्ञा जायसवाल, मनीष मल्होत्रा, करिश्मा कपूर, जाहिर इकबाल, समेत बॉलीवुड, राजनीति और खेल जगत की नामचीन हस्तियां इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल हुईं।

ये भी पढ़ें

Beef को लेकर सलमान खान ने 7 साल पहले दिया था ये बयान, अब हो रहा वायरल
बॉलीवुड
salman khan reaction viral

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

सलमान खान

Published on:

27 Dec 2025 09:06 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Salman Khan के बर्थडे का क्रेज! कार हुई खराब तो स्कूटी पर लिफ्ट मांगकर पहुंचा ये फेमस सिंगर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अक्षय खन्ना के ‘दृश्यम 3’ छोड़ते ही इस एक्टर की हुई एंट्री! अजय देवगन को देगा कांटे की टक्कर

Akshaye Khanna Exit after jaideep ahlawat grand entry in Drishyam 3 now big fight fans waiting
बॉलीवुड

Salman Khan का 60वां बर्थडे मनाने पहुंचे एमएस धोनी समेत ये बड़े सितारे, वीडियो आए सामने

Salman Khan 60th Birthday grand Celebration in farmhouse this people invite guest list
बॉलीवुड

सलमान को इस फिल्म ने रातों-रात बना दिया सुपरस्टार, 90% लोग नहीं जानते ये बात

Salman Khan
बॉलीवुड

अक्षय खन्ना ने ‘दृश्यम 3’ को किया टाटा बाय-बाय, अब फिल्म में इस एक्टर की धांसू एंट्री

Drishyam 3
बॉलीवुड

बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ… कट्टरपंथियों पर बोले एल्विश यादव, पोस्ट आई सामने

Elvish Yadav
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.