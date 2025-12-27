Salman Khan के बर्थडे का क्रेज! कार हुई खराब तो स्कूटी पर लिफ्ट मांगकर पहुंचा ये फेमस सिंगर

Salman Khan 60th Birthday: आज 27 दिसंबर को सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। देर रात भाईजान के फार्महाउस पर सितारों का मेला लगा। परिवार से लेकर उनके दोस्त इसमें शामिल हुए। सलमान ने इस दौरान पैप्स के साथ केक भी काटा। बॉलीवुड के सितारों के पहुंचने और इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल होने के लगातार वीडियो आ रहे हैं, लेकिन हर कोई उस समय चौंक गया। जब मीका सिंह स्कूटी से आए।