वायरल वीडियो में सलमान खान के साथ नाचती नजर आईं कुनिका सदानंद? जानिए क्या है वीडियो का सच

वीडियो के वायरल होते ही जो अफवाहें फैलने लगीं थीं अब उसकी सच्चाई सामने आ गई है। और ये भी पता चल गया है कि वीडियो में दिख रही लड़की कुनिका नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर कोरियोग्राफर पोनी वर्मा हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पोनी वर्मा टॉलीवूड और बॉलीवुड के एक बेहतरीन अभिनेता और डायरेक्टर-प्रोड्यूसर प्रकाश राज की पत्नी हैं। दोनों ने 2010 में शादी की थी। पोनी वर्मा को 2012 में विद्या बालन की फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' के फेमस डांस सॉन्ग 'उह ला ला, उह ला ला, तू है मेरी फैंटेसी' गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का Zee Cine अवॉर्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा पोनी ने 'खट्टा मीठा', 'जंजीर' और 'बद्रीनाथ' जैसी कई फिल्मों में कोरियोग्राफी की है।