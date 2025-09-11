वायरल वीडियो में सलमान खान के साथ नाचती नजर आईं कुनिका सदानंद? जानिए क्या है वीडियो का सच

Salman Khan Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान शर्टलेस होकर एक लड़की को कंधे पर उठाकर डांस करते नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो पर यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं और उस लकड़ी को Bigg Boss 19 की कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद बता रहे हैं। आइये जानते हैं इस वायरल वीडियो की सच्चाई।
हाल ही में बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में कुनिका सदानंद का बेटा आया था और उसने अपनी मां के बारे में बहुत सी बातें शेयर की थीं, जिसके बाद सभी कंटेस्टेंट्स समेत सलमान खान भी इमोशनल हो गए थे। इस एपिसोड के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और फैंस वीडियो को शेयर कर करे हैं।
इस वीडियो में सलमान खान एक पुराने अवॉर्ड फंक्शन में स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं और वो शर्टलेस हैं, तभी एक लड़की अचानक स्टेज पर आती है और साथ डांस करने लगती है। फिर सलमान उसको अपने कंधे पर उठा लेते है और डांस करने लगते हैं। वीडियो देख कर लग रहा है कि काली ड्रेस पहने ये लड़की कुनिका सदानंद हैं। यूजर्स भी कमेंट्स में बोल रहे हैं कि ब्लैक ड्रेस वाली य लड़की कोई और नहीं बल्कि कुनिका सदानंद हैं। और एक यूजर ने तो ये भी बोल दिया कि Bigg Boss 19 में सलमान, कुनिका को लेकर बायस्ड हैं।
वीडियो के वायरल होते ही जो अफवाहें फैलने लगीं थीं अब उसकी सच्चाई सामने आ गई है। और ये भी पता चल गया है कि वीडियो में दिख रही लड़की कुनिका नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर कोरियोग्राफर पोनी वर्मा हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पोनी वर्मा टॉलीवूड और बॉलीवुड के एक बेहतरीन अभिनेता और डायरेक्टर-प्रोड्यूसर प्रकाश राज की पत्नी हैं। दोनों ने 2010 में शादी की थी। पोनी वर्मा को 2012 में विद्या बालन की फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' के फेमस डांस सॉन्ग 'उह ला ला, उह ला ला, तू है मेरी फैंटेसी' गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का Zee Cine अवॉर्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा पोनी ने 'खट्टा मीठा', 'जंजीर' और 'बद्रीनाथ' जैसी कई फिल्मों में कोरियोग्राफी की है।
आपको बता दें कि बिग बॉस के सीजन 3 में कुनिका सदानंद को लेकर सलमान खान पर पहले भी पर्शियैल्टी के आरोप लग चुके हैं। और वायरल वीडियो के बाद इन दोनों बातों को साथ में जोड़ा जा रहा है। लेकिन वीडियो की सच्चाई सामने आने के बाद सारी अफवाहों पर विराम लग गया है।