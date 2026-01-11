दाऊद को मारने वाली थी वो… O Romeo में दिखेगा दीदी के मौत और बदले का वो खूनी खेल, जिसे सुनकर कांप उठेगी रूह

इतना ही नहीं, सपना दीदी का एक ही मकसद था, दाऊद इब्राहिम को खत्म करना। उन्होंने दाऊद को मारने के कई प्लान बनाए और कहा जाता है कि एक बार उन्होंने शारजाह में क्रिकेट मैच के दौरान दाऊद पर हमले की कोशिश की थी, लेकिन वे नाकाम रहीं। साल 1994 में अपने मकसद में कामयाब होने से पहले ही दाऊद के गुर्गों ने सपना दीदी की उनके घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन पर 22 बार हमला किया गया था। फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज कर रहे हैं, जो 'कमीने' और 'हैदर' जैसी फिल्मों में शाहिद के साथ कमाल कर चुके हैं। फिल्म में शाहिद और तृप्ति के अलावा विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया और दिशा पाटनी जैसे दिग्गज कलाकार लीड रोल में हैं।