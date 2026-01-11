हुसैन उस्तरा पर बनी है शाहिद कपूर की ‘ओ रोमियो’? जानें कौन है वो…

विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ओ रोमियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहा जा रहा है कि शाहिद कपूर का किरदार मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर हुसैन शेख उर्फ 'हुसैन उस्तरा' से प्रेरित है। हुसैन के नाम के पीछे 'उस्तरा' जुड़ने की कहानी भी बेहद डरावनी है। दरअसल, हुसैन ने अपनी शुरुआती उम्र में ही एक हिंसक लड़ाई के दौरान अपने विरोधी के शरीर पर उस्तरे से इतना सटीक और गहरा घाव दिया था कि डॉक्टर भी उसे देखकर दंग रह गए थे कि ऑपरेशन कैसे करें। कंधे से लेकर नीचे तक लगा एक लंबा चीरा हुसैन की पहचान बन गया था और ऐसे अंडरवर्ल्ड में उसे 'हुसैन उस्तरा' कहा जाने लगा।