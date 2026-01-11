हुसैन उस्तरा पर बनी है शाहिद कपूर की ‘ओ रोमियो’? जानें कौन है वो…

फिल्म ओ रोमियो का टीजर हुआ आउट
Who is Hussain Ustara: बॉलीवुड के 'कबीर सिंह' एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने आ रहे हैं। जिस महीने को लोग प्यार का महीना कहते हैं उसमें शाहिद कपूर खून की नदियां बहाने वाले हैं। जी हां! हम बात कर रहे हैं शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म ओ रोमियो की जो 13 फरवरी वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी। 24 घंटे पहले ही इस फिल्म का टीजर आउट हुआ है जिसे देख लोगों की रूह कांप।
शाहिद का लुक इतना खूंखार और इंटेंस है कि फैंस अभी से इसे उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म मान रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि मुंबई के एक ऐसे खतरनाक गैंगस्टर की असली कहानी है जिससे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी खौफ खाता था?
विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ओ रोमियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहा जा रहा है कि शाहिद कपूर का किरदार मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर हुसैन शेख उर्फ 'हुसैन उस्तरा' से प्रेरित है। हुसैन के नाम के पीछे 'उस्तरा' जुड़ने की कहानी भी बेहद डरावनी है। दरअसल, हुसैन ने अपनी शुरुआती उम्र में ही एक हिंसक लड़ाई के दौरान अपने विरोधी के शरीर पर उस्तरे से इतना सटीक और गहरा घाव दिया था कि डॉक्टर भी उसे देखकर दंग रह गए थे कि ऑपरेशन कैसे करें। कंधे से लेकर नीचे तक लगा एक लंबा चीरा हुसैन की पहचान बन गया था और ऐसे अंडरवर्ल्ड में उसे 'हुसैन उस्तरा' कहा जाने लगा।
हुसैन उस्तरा अपनी बहादुरी और सबसे ज्यादा दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी के लिए मशहूर था। फेमस लेखक एस. हुसैन जैदी ने भी अपनी कहानियों में उस्तरा के खौफ और उसकी लाइफस्टाइल का जिक्र किया है। विशाल भारद्वाज की यह फिल्म इसी गैंगस्टर की जिंदगी के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसमें प्यार, धोखा और बदले का एक घातक मेल देखने को मिलेगा। ट्रेलर में शाहिद कपूर को खून से लथपथ और हाथों में बंदूक लिए एक साथ कई गुंडों से भिड़ते दिखाया गया है, जो उनके 'कबीर सिंह' वाले अवतार की याद दिलाता है।
'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। ट्रेलर में तृप्ति की केमिस्ट्री शाहिद के साथ काफी फ्रेश लग रही है। इनके अलावा फिल्म में विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी और दिग्गज अभिनेत्री फरीदा जलाल भी अहम किरदारों में नजर आ रही हैं।
