सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुकी फेमस मॉडल हैं लेस्बियन? सामने आकर बताया सच

Sushant Singh Rajput Model Kendall Jenner: सुशांत सिंह राजपूत इंडियन इंडस्ट्री का एक फेमस चेहरा थे। सुशांत ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्में की और फेमस लोगों के साथ काम भी किया। ऐसे में उन्होंने मशहूर सुपरमॉडल और रियलिटी टीवी स्टार केंडल जेनर के साथ भी काम कर इतिहास रचा था। वह इकलौते ऐसे एक्टर ने जिन्होंने हॉलीवुड मॉडल के साथ फोटोशूट किया था। उसी मॉडल को लेकर खबर है कि वह लेस्बियन हैं। ऐसे में उन्होंने सभी अफवाहों पर बात की है और पूरी सच्चाई बताई है।