Katherine Short Death: एक्टर मार्टिन शॉर्ट की बेटी ने खुद को मारी गोली! परिवार में पसरा मातम

'लॉस एंजिल्स टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह दर्दनाक घटना सोमवार रात की है। बताया जा रहा है कि कैथरीन ने हॉलीवुड हिल्स के अपने घर पर खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर और अनहोनी की आशंका होने पर पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शाम करीब 6 बजे जब 'लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट' और पुलिस (LAPD) की टीमें मौके पर पहुंचीं, तो वहां कैथरीन का शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच के बाद अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए इसे आत्महत्या का मामला बताया है।