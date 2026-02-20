20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Eric Dane Death Reason: नहीं रहे ‘Grey’s Anatomy’ स्टार ऐरिक डेन, 53 की उम्र में इस गंभीर बीमारी से हुआ निधन

Eric Dane Dies: ग्रेज एनाटॉमी और यूफोरिया में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले एरिक डेन एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस (ALS) गंभीर बीमारी के कारण 53 की उम्र में हुआ निधन।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Feb 20, 2026

नहीं रहे हॉलीवुड के फेमस स्टार ऐरिक डेन। (फोटो सोर्स: notebooklm)

Eric Dane Death Reason:हॉलीवुड एक्टर एरिक डेन का 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ग्रेज एनाटॉमी और यूफोरिया जैसी फिल्मों में यादगार भूमिका निभाने वाले एरिक डेन एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस (Amyotrophic Lateral Sclerosis) से पिछले एक साल से जूझ रहे थे। समाज में जागरूकता फैलाने का काम करने वाले एरिक डेन की आत्मकथा 2026 में प्रकाशित होगी, जिसमें उनकी जिंदगी के अहम और खास पल शामिल हैं। एरिक डेन की शादी को-एक्ट्रेस और मॉडल रेबेका गेहार्ट से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे थे।

एरिक डेन ने HBO के लोकप्रिय ड्रामा शो यूफोरिया में फैमिली के हेड कैल जैकब्स की भूमिका निभाई थी। इससे पहले, वो मेडिकल ड्रामा ग्रेज एनाटॉमी में डॉ. मार्क स्लोन के रूप में काफी फेमस हुए थे।

उनकी फैमिली की ओर से जारी एक बयान में बताया गया, "भारी मन से हम यह सूचित करते हैं कि एरिक डेन का गुरुवार (19 फरवरी) को ALS के चलते निधन हो गया। उन्होंने अपने आखिरी दिन दोस्तों, अपनी पत्नी और अपनी दो बेटियों, बिली और जॉर्जिया के बीच बिताए, जो उनके लिए सबकुछ थीं।"

इसके आगे फैमिली स्टेटमेंट में कहा गया कि उनकी बहुत याद आएगी और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एरिक अपने फैंस से बहुत प्यार करते थे और उन्हें मिले अपार प्यार और समर्थन के लिए हमेशा आभारी रहेंगे।"

डेन ने फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ 'चार्म्ड' में जेसन डीन और एक्शन ड्रामा शो 'द लास्ट शिप' में कैप्टन टॉम चैंडलर की भूमिका भी निभाई थी। इसके अलावा, उन्होंने 'मार्ली एंड मी', 'वैलेंटाइन्स डे' और 'बर्लेस्क' जैसी फिल्मों में भी काम किया था।

क्या है एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस (ALS)

कैलिफोर्निया में जन्मे एक्टर एरिक डेन को पिछले साल एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस (ALS) का पता चला था। ये एक गंभीर बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र से सम्बंधित है और इससे ग्रसित मरीज के लिए चलना, बोलना और सांस लेना कठिन हो जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने पिछले कुछ महीनों में मोटर न्यूरॉन रोग (MND) के सबसे आम लक्षणों के बारे में लोगों को जागरूक करने में बिताए थे।

ये भी पढ़ें

मेरी मां ने ड्राइवर की कॉलर पकड़ी, थप्पड़ जड़ा…, प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया बचपन का एक डरावना किस्सा
बॉलीवुड
Priyanka Chopra and Mother Madhu Chopra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

20 Feb 2026 03:06 pm

Published on:

20 Feb 2026 02:28 pm

Hindi News / Entertainment / Eric Dane Death Reason: नहीं रहे ‘Grey’s Anatomy’ स्टार ऐरिक डेन, 53 की उम्र में इस गंभीर बीमारी से हुआ निधन

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

AI वर्जन में दिखे नए जय-वीरू और ठाकुर, राजपाल यादव बने जेलर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ

जय-वीरू और ठाकुर को AI वर्जन में
बॉलीवुड

CBFC पास होते ही बढ़ी ‘धुरंधर 2’ की रफ्तार, इंडस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेकिंग चर्चा में‘स्त्री 2’ हो सकता है पीछे

CBFC पास होते ही बढ़ी धुरंधर 2 की रफ्तार, इंडस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेकिंग चर्चा पर‘स्त्री 2’पर मंडराया खतरा
बॉलीवुड

क्या सच में शादी की तैयारियां शुरू? या सिर्फ ऐड शूट के बहाने साथ नजर आएंगे रश्मिका और विजय

Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Wedding
बॉलीवुड

‘उनकी वजह से मैं शाहरुख खान हूं’, सलीम खान की बिगड़ी तबियत के बीच SRK का इमोशनल बयान आया सामने

Shahrukh Khan Recalls Struggling days
बॉलीवुड

1 मिनट 55 सेकेंड में toxic का फुल धमाका! विवादों के बीच VFX और एक्शन देख फैंस हुए दीवाने

1 मिनट 55 सेकेंड में toxic का फुल धमाका! विवादों के बीच VFX और एक्शन देख फैंस हुए दीवाने, व्यूज में तोडें सारे रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.