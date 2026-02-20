Eric Dane Death Reason: नहीं रहे ‘Grey’s Anatomy’ स्टार ऐरिक डेन, 53 की उम्र में इस गंभीर बीमारी से हुआ निधन

Eric Dane Death Reason:हॉलीवुड एक्टर एरिक डेन का 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ग्रेज एनाटॉमी और यूफोरिया जैसी फिल्मों में यादगार भूमिका निभाने वाले एरिक डेन एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस (Amyotrophic Lateral Sclerosis) से पिछले एक साल से जूझ रहे थे। समाज में जागरूकता फैलाने का काम करने वाले एरिक डेन की आत्मकथा 2026 में प्रकाशित होगी, जिसमें उनकी जिंदगी के अहम और खास पल शामिल हैं। एरिक डेन की शादी को-एक्ट्रेस और मॉडल रेबेका गेहार्ट से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे थे।