हॉलीवुड के सुपरहीरो के लिए खतरे की घंटी! हिंदी सिनेमा में तेजी से बदल रहा है ये ट्रेंड

बॉलीवुड में सुपरहीरो जॉनर की शुरुआत ‘मिस्टर इंडिया’ (1987) से हुई, जो सादगी और हास्य से हिट बनी। फिर ‘कोई मिल गया’ (2003) ने साइ-फाई एलिमेंट जोड़कर ₹47 करोड़ कमाए, जो उस समय बड़ी सफलता थी। ‘भावेश जोशी सुपरहीरो’ (2018) कल्ट बनी, ‘शक्तिमान’ फिल्म प्रोजेक्ट अभी कागजों में अटका है। ‘हनुमान’ और ‘लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा’ ने कम बजट में कमाइ्र के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये फिल्में साबित करती हैं कि भारतीय मिथकों से प्रेरित कहानियां (हनुमान, लोकल सुपरहीरो) दर्शकों को जोड़ती हैं। हाल के वर्षों में सुपरहीरो जॉनर में भारतीय फिल्में VFX पर भरोसा कर रही हैं, लेकिन सफलता कहानी और कल्चरल रूट्स पर निर्भर करती है।