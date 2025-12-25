शादी टूटने के दर्द से बाहर नहीं आ पा रहीं स्मृति मंधाना? KBC के बाद इस बड़े शो से बनाई दूरी

शो में टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, हरलीन देओल, राधा यादव, प्रतिका रावल और हेड कोच अमोल मजूमदार ठहाके लगाते नजर आएंगे। लेकिन फैंस के लिए एक बुरी खबर यह है कि टीम की स्टार खिलाड़ी और उप-कप्तान स्मृति मंधाना इस एपिसोड का हिस्सा नहीं बनी हैं।शो में टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, हरलीन देओल, राधा यादव, प्रतिका रावल और हेड कोच अमोल मजूमदार ठहाके लगाते नजर आएंगे। लेकिन फैंस के लिए एक बुरी खबर यह है कि टीम की स्टार खिलाड़ी और उप-कप्तान स्मृति मंधाना इस एपिसोड का हिस्सा नहीं बनी हैं।