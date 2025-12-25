शादी टूटने के दर्द से बाहर नहीं आ पा रहीं स्मृति मंधाना? KBC के बाद इस बड़े शो से बनाई दूरी

स्मृति मधाना नहीं आईं इस शो में
Smriti Mandhana: साल 2025 कई कपल्स की जिंदगी में खुशियां लेकर आया तो कई सितारों के ब्रेकअप हुए, लेकिन भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल उन लोगों में से एक हैं जिनकी शादी महज एक दिन पहले टूटी। पलाश मुच्छल पर स्मृति को धोखा देने के आरोप लगे। जैसे ही दोनों की शादी रद्द होने की खबर आई हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। ऐसे में अब स्मृति मंधाना ज्यादा पब्लिक इवेंट्स में और रियलिटी शोज में आने से मना कर रही हैं।
जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था तो स्मृति मंधाना के साथ ही पूरी टीम इंडिया को अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में बुलाया गया था, लेकिन स्मृति मंधाना ने मना कर दिया था। अब कपिल शर्मा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नए सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर लौट आए हैं। प्रियंका चोपड़ा के बाद कपिल शर्मा के शो के अपकमिंग वीकेंड एपिसोड में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वे जांबाज खिलाड़ी नजर आएंगी, जिन्होंने हाल ही में ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीतकर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया।
शो में टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, हरलीन देओल, राधा यादव, प्रतिका रावल और हेड कोच अमोल मजूमदार ठहाके लगाते नजर आएंगे। लेकिन फैंस के लिए एक बुरी खबर यह है कि टीम की स्टार खिलाड़ी और उप-कप्तान स्मृति मंधाना इस एपिसोड का हिस्सा नहीं बनी हैं।
चर्चा है कि स्मृति मंधाना अपनी निजी जिंदगी में आए उतार-चढ़ाव को लेकर लाइमलाइट से दूर हैं और इस जश्न में शामिल न होने का फैसला किया है। वहीं, लोगों का कहना है कि स्मृति अपने प्यार में मिले धोखे को भूल नहीं पा रही हैं और वह अगर ऐसे शो में आएंगी तो लोग कुछ न कुछ उनसे सवाल पूछेंगे और वह इस बारे में शायद अभी बात न करना चाहती हों।
