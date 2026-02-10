मैं ब्लू फिल्म बना रहा था… इस एक्टर की सास देखने गई थी उनकी मूवी, लोग दे रहे थे गालीं, फिर ऐसे बची शादी

थिएटर का माहौल याद करते हुए राजू आगे बताते हैं, "मेरी सास और पत्नी फिल्म देख रही थीं। जैसे ही स्क्रीन पर मेरा वो 'डर्टी सीन' आया जहां मैं करिश्मा कपूर को जहर दे रहा था, पूरी पब्लिक चिल्लाने लगी। 'अरे कितना कमीना है यह, इसे तो मर जाना चाहिए!' मेरी सास सन्न रह गईं। उन्हें लगा कि क्या वह अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में देने जा रही हैं जिसे पूरी दुनिया गालियां दे रही है और क्लाइमेक्स में जब गोविंदा उन्हें मार रहे थे, तब उनकी सास और पत्नी एक-दूसरे का चेहरा देख रही थीं। सास को लगा कि यह लड़का तो वाकई में बहुत बुरा है।